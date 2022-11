Logitech : les meilleurs périphériques pour MacBook ne se trouvent pas chez Apple

Il n'a jamais été simple de trouver de bons claviers et souris pour un MacBook qui ne soient pas fabriqués par Apple. Jusqu'à ce que Logitech dévoile une gamme de périphériques spécialement conçus pour les ordinateurs de la marque à la pomme.

Longtemps, Apple avait la quasi-exclusivité des périphériques haut de gamme pour ses ordinateurs. Mais ça, c’était avant que Logitech dévoile sa gamme de souris et claviers conçus spécialement pour les laptops de la firme de Cupertino. Des produits conçus avec une attention toute particulière propre au constructeur suisse. À tel point qu’ils sont maintenant la référence pour améliorer sa productivité, sans pour autant faire l’impasse sur le confort et le design.

Découvrez trois des références de périphériques Logitech parfaitement adaptées à l’univers macOS :

Logitech MX Mechanical Mini : enfin un clavier mécanique pour MacBook

Les claviers mécaniques avec une configuration AZERTY pour Mac sont extrêmement rares. Logitech est venu combler ce manque de la plus belle des manières. Avec son MX Mechanical Mini, le constructeur suisse délivre un clavier aussi joli qu’agréable à utiliser. Et avec toutes les touches propres à macOS.

Dans sa version Mini, le MX Mechnical joue la carte du minimalisme. Le format compact est d’abord très agréable à utiliser, puisque vos mains n’auront pas besoin de faire le grand écart pour manier simultanément votre clavier et votre souris. Une compacité qui permet également de transporter simplement son clavier avec soi. Logitech a de plus eu la bonne idée de proposer son clavier dans deux coloris sobres et chers à Apple : un gris clair et un gris foncé qui s’intègrent parfaitement à l’écosystème de la marque à la pomme.

Mais c’est bien au niveau de la frappe que le MX Mechanical Mini a beaucoup à offrir. Il procure un confort situé à mi-chemin entre un clavier bureautique et mécanique : la course est courte, les switchs marrons sont silencieux, mais la sensation de retour dans les doigts si particulière des claviers mécaniques est bien là. On trouve par ailleurs deux positions d’inclinaison. En bref, c’est un superbe compromis pour faire de la bureautique.

Le clavier MX Mechanical fonctionne sans fil en Bluetooth, et sans aucune latence perceptible. La fonction Easy-Switch vous permet d’ailleurs de naviguer entre trois appareils sur simple pression d’une touche. De quoi passer d’un MacBook à un iPad en un clin d’œil. Côté autonomie, on retrouve une endurance d’environ deux semaines lorsque le rétroéclairage est activé, avec un port USB-C pour la recharge.

Vous pouvez trouver le MX Mechanical Mini de Logitech au prix de 159,99 euros sur le site du constructeur.

Logitech Lift : adieu les douleurs aux mains

Le syndrome du canal carpien est le nouveau mal des employés de bureau. Une mauvaise posture et une souris médiocre peuvent provoquer une gêne au niveau de la main ou du poignet. Heureusement, on trouve maintenant des souris ergonomiques capables de libérer de ces souffrances. Chez Logitech, elle s’appelle la Lift, et place votre main à la verticale sur le périphérique. Une position qui empêche la compression du nerf responsable du syndrome du canal carpien.

Un format surprenant qui ne manque toutefois pas de confort entre les doigts. Le revêtement en caoutchouc donne une excellente préhension de la souris. La molette SmartWheel propre à Logitech s’adapte à la vitesse du défilement : plus il est rapide, moins les crans appliquent de résistance. Enfin, les boutons sont extrêmement doux et silencieux.

Un confort d’utilisation qui ne se fait pas au détriment de la productivité. La Logitech Lift abrite trois boutons supplémentaires, en plus des traditionnels clics gauche, droit, et molette. Des boutons qui, par défaut, prennent la fonction de « avance » et « retour ». Mais tout cela est largement personnalisable depuis l’application Logi Options+. Il est même possible d’assigner des fonctions différentes à ces boutons selon l’application que vous utilisez : navigateur web, montage vidéo, etc.

Tout comme le clavier MX Mechanical Mini, la Logitech Lift fonctionne en Bluetooth, et profite de la compatibilité Easy-Switch. Elle est alimentée à l’aide d’une pile, qui procure une autonomie de deux ans selon le constructeur.

La souris Lift for Mac de Logitech est affichée au tarif de 79,99 euros.

MX Anywhere 3 : la bureautique dans un petit format

Une bonne souris peut aussi être compacte. Comme son nom l’indique, la MX Anywhere 3 de Logitech a pour vocation d’être emmenée partout grâce à son petit format. Elle n’en demeure pas moins une référence des souris pour la bureautique, qui a également l’avantage de convenir aux petites mains.

Une petite taille qui n’empêche pas de profiter là aussi de la mollette SmartWheel et des deux boutons supplémentaires et personnalisables. La Mx Anywhere 3 fonctionne sur batterie et offre une autonomie d’environ deux mois. Le port USB-C présent à l’avant a la spécificité d’être compatible avec la charge rapide. Quelques minutes branchées à un PC suffisent pour obtenir plusieurs heures d’autonomie.

La MX Anywhere 3 est disponible sur la boutique de Logitech au prix de 99,99 euros.