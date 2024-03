C’est le moment d’améliorer son PC : Boulanger déstocke ses SSD dont l’excellent Samsung 990 Pro avec dissipateur

Pendant une semaine, Boulanger affiche de nombreuses réductions sur les espaces de stockages physiques : SSD interne ou externe, HDD et même cartes SD. Des festivités auxquelles participe Samsung avec ses excellents SSD. Le constructeur coréen offre même 10 % de remise supplémentaire grâce à un code promo exclusif.

Pour gagner en rapidité sur un PC, la première solution est de changer ou d’ajouter de la RAM. Cela dit, il existe un moyen supplémentaire de gagner en vitesse d’exécution : changer son SSD. Eh oui, le remplaçant du disque dur classique ne permet pas uniquement de gagner de la place dans les tours et autres PC portables, il assure également une vitesse bien supérieure à celle de son ancêtre lorsqu’on lance des logiciels ou ton simplement son système d’exploitation.

Des composants incontournables donc, qu’il est possible d’obtenir à un prix réduit chez Boulanger. Pendant une semaine, l’enseigne brade de nombreux SSD, interne comme externe. Parmi eux se trouve le puissant Samsung 990 Pro avec dissipateur et son stockage culminant à 4 To. Cette référence en termes de rapport qualité-prix a en plus l’avantage de bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 % en utilisant le code SAMSUNGWBD au moment de payer, en plus de la réduction initiale mise en place par Boulanger.

Une rapidité garantie

Bien que les premiers SSD PCIe 5.0 commencent à pointer le bout de leur nez sur le marché, Samsung nous prouve avec le 990 Pro avec dissipateur que la précédente génération n’a pas encore dit son dernier mot.

Déjà parce qu’il promet la meilleure vitesse de lecture disponible sur un SSD PCIe 4.0, à savoir 7 450 Mo/s. À titre de comparaison, les SSD les plus performants ne dépassent pas les 7 300 Mo/s. Autant dire que les documents les plus volumineux comme des vidéos 8K ou les logiciels imposants tels que les jeux AAA se lancent instantanément.

De même, avec une vitesse d’écriture pouvant atteindre les 6 900 Mo/s, le transfert de fichiers se fait extrêmement rapidement. Surtout, le Samsung 990 Pro avec dissipateur n’a pas besoin d’être remplacé au bout de deux ans. Avec une endurance estimée de 2 400 TBW (pour TeraBytes Writing), le constructeur promet le bon fonctionnement du périphérique sur 1,6 million/1,55 million d’opérations lecture/écriture. Mieux, Samsung offre une garantie constructeur de cinq ans.

Le Samsung 990 Pro avec dissipateur existe aussi bien en version 1 To que 4 To. Et s’il se fixe directement sur la carte mère d’un PC, évitant ainsi d’ajouter de nombreux câbles dans une tour déjà chargée, le Samsung 990 Pro avec dissipateur peut aussi facilement être installé dans une PS5. Une possibilité loin d’être anodine puisque ses 4 To représentent une capacité de stockage quasi cinq fois plus élevé que celle du SSD originel de la PS5. Une place supplémentaire plus que bienvenue face à des jeux de plus en plus lourds.

Enfin, pour éviter les surchauffes éventuelles lors de longues sessions d’utilisation, le Samsung 990 Pro avec dissipateur embarque nativement un dissipateur thermique. L’évacuation de la chaleur se fait de manière intelligente pour éviter les dommages sur les composants du SSD.

Actuellement en promotion chez Boulanger, le SSD Samsung 990 Pro avec dissipateur thermique profite d’une remise supplémentaire de 10 % avec le code SAMSUNGWBD.

Les autres offres de Boulanger

Bien entendu, ce code promo ne concerne pas que le Samsung 990 Pro avec dissipateur. Tous les SSD du constructeur peuvent profiter de cette remise exclusive chez Boulanger.

On pense notamment au très résistant Samsung T7 Shield, un SSD externe capable d’endurer de nombreux sévices. Un « disque » qui n’a pas manqué d’impressionner la rédaction de Frandroid qui lui a octroyé un 8/10 lors de son test.

Par ailleurs, l’enseigne propose pendant une semaine une série de prix réduits sur de nombreux périphériques de stockages, allant du SSD interne au disque SSD externe, en passant par les cartes SD.

Les photographes et vidéastes peuvent donc profiter de cartes SD Samsung ou EssentielB allant jusqu’à 256 Go, tandis que celles et ceux en quête d’un espace de stockage d’appoint trouveront leur bonheur avec des disques durs et SSD Western Digital ou Toshiba.