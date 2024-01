Ma marque préférée d’accessoire lance son premier clavier mécanique

L'excellente marque Satechi se diversifie et annonce au CES 2024 son premier clavier mécanique avec un design très réussi.

J’utilise des accessoires de la marque Satechi depuis plusieurs années. Il s’agit pour moi de la marque qui maitrise le mieux la question des chargeurs USB-C que l’on peut emporter en voyage ou faire trôner sur un bureau. Alors quand la marque décide de se diversifier pour partir dans le domaine des claviers mécaniques au CES, elle a toute mon attention.

Un clavier slim et sans fil

Le clavier mécanique SM1 Slim propose un design très compact, sans pavé numérique, avec des touches à interrupteurs low-profile brown.

Il se connecte à un PC ou un Mac en Bluetooth ou en radio 2,4 GHz et peut enregistrer jusqu’à 4 appareils simultanément. Avec son design sobre, on pourrait s’y méprendre, mais on a bien droit à un rétroéclairage complet et programmable. La connexion sans fil à 2,4 GHz garantit une latence minimale, mais demande la connexion d’un dongle USB dédié, tant dit que le Bluetooth permet au clavier une compatibilité universelle.

Satechi promet jusqu’à 2 mois d’autonomie sans rétroéclairage et jusqu’à 16 heures avec le clavier illuminé. La recharge se fait évidemment par un simple port USB-C.

Le clavier est disponible dès maintenant aux États-Unis pour 99,99 dollars. On espère qu’une version AZERTY sera bientôt proposée en France.