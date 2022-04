Polaroid Go, la photo instantanée se fait mini format et maxi couleurs

Pionnier de la photo instantanée, Polaroid continue de se moderniser et de se diversifier pour satisfaire toutes les envies. Et c’est désormais en version mini et en couleur que son célèbre appareil photo se décline avec l’arrivée du Polaroid Go en rouge et noir, le plus petit du marché.

Il tient pratiquement au creux de la main. Le Polaroid Go n’est pas un nouveau venu chez le pionnier de la photo instantanée. Mais il signe un retour en fanfare et en couleurs pour se faire discret dans les sacs.

Annoncé comme « le plus petit et le plus compact du monde », le Polaroid Go affiche des dimensions minimalistes : 10,5 cm de long pour 8,39 cm de large et 6,15 cm de haut. De quoi être pris à une main pour faire des photos sur le vif.

Un format réduit à emporter partout

Après les versions connectées comme le Polaroid Now+ et pour aller aussi affronter frontalement le désormais ogre du marché, Fuji avec sa large gamme Instax d’appareils et d’imprimantes, Polaroid joue la carte modèle réduit pour se distinguer et se glisser partout.

Le Polaroid Go mise sur son gabarit d’appareil et de films pour être plus facile à sortir qu’un appareil instantané habituel. Sorti l’an dernier en blanc, il arrive désormais en version rouge et en noir, ainsi qu’avec un set de filtres colorés (bleu, rouge, orange) à poser dessus pour donner un effet à vos clichés (en option).

Le Polaroid Go mise sur la simplicité avec un bouton déclencheur sur le haut, juste à côté du bouton ON pour le démarrer ou l’arrêter. L’affichage du compteur indique le nombre de films restants dans l’appareil. Il s’agit d’ailleurs de papiers film au format évidemment plus petit que celui des appareils photo Polaroid habituels.

Le flash se déclenche automatiquement en cas de besoin. Pour prendre des selfies à une main, le bouton est facilement accessible et vous pouvez vous regarder dans le miroir du viseur pour bien vous cadrer. Appuyez, laissez reposer dans l’appareil la photo qui s’éjecte environ cinq secondes, puis retirez-la. Patientez le temps que le cliché se révèle. Et surtout, ne la secouez pas ! Le mieux est de le laisser face vers le bas ou dans un endroit pas trop éclairé pour que le développement se fasse tranquillement (cela peut aller jusqu’à 10 minutes pour un résultat final optimal).

Le tout petit Polaroid Go // Source : Polaroid La Polaroid Go mesure à peine 6 cm de haut pour 10 cm de long // Source : Polaroid

Prix et disponibilité du Polaroid Go

Le Polaroid Go existe en blanc, noir et rouge. Il est annoncé au prix de vente de 119,99 euros sur le site de Polaroid en exclusivité pour les versions Polaroid Go Red et Polaroid Go Black.

Le pack de trois filtres colorés est vendu à 19,99 euros. De nouveaux films avec cadre noir sont disponibles à 19,99 euros le pack de 16.

