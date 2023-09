Photo : voici le gagnant du dernier concours photo Frandroid

Pour cette nouvelle édition du concours photo Frandroid, exceptionnellement cinq photos se sont hissées en finale... mais une seule a pu l'emporter.

Cette quinzaine, le concours photo Frandroid revenait avec un thème libre. Peu importait le sujet, la technique ou le thème de votre photo, il vous suffisait de nous partager la photo que vous avez prise dont vous êtes le plus fier.

Et pour le coup, sans contrainte quelconque, vous avez très nombreux à participer, avec près de cinquante photos candidates. Exceptionnellement, nous avions sélectionné non pas quatre, mais cinq photos finalistes : celles d’Elie, d’Agathe, de Richard, de Lionel et de Tristan.

C’est finalement la photo de chute à vélo de Lionel, visible ci-dessous et largement — mais excellemment — mise en scène, qui a remporté les suffrages. Pour rappel, voici ce qu’il indiquait à propos de sa photo :

Je suis passionné de photo, mais surtout j’aime travailler l’absurde en créant des mises en scène bien souvent décalées et imaginaires. En tout cas je me prête à cet exercice avec toujours beaucoup de plaisir et de passion. Aujourd’hui je suis dépourvu de tous réseaux sociaux mais j’ai encore en stock quelques clichés que j’apprécie. Je me permets donc de vous envoyer la photo dont je suis le plus fier. Il s’agit la de la reconstitution d’une chute à vélo prise sur un sentier de montagne à Beuil dans les Alpes Maritimes. Ce que j’aime dans cette photo, c’est le travail d’équipe et de coordination qui se cache derrière. Pour dévoiler les coulisses, Il y a, hors champ, un ami qui lance en l’air mon vélo, un autre qui me jette de la terre dessus, un autre qui lance les lunettes, un qui appuie sur le bouton de mon appareil photo et moi qui par terre simule la chute.

Photo de Lionel prise au Sony HX90V

Derrière, on retrouve, dans l’ordre, la photo de Richard, puis celle d’Agathe, celle d’Elie et enfin celle de Tristan.

À l’occasion de cette désignation finale, la rédaction de Frandroid souhaitait remercier tous les participants et tous les votants de cette édition du concours photo, mais également des éditions précédentes. Bravo aux également aux différents vainqueurs : Lionel, Jules, Renaud, Théo, Nils, Delphine, et Yohan (deux fois). Il s’agissait en effet du dernier concours photo régulier de Frandroid. Nous ne nous interdisons pas de réitérer l’exercice à terme, plus ponctuellement, mais il n’y aura désormais plus de concours chaque quinzaine.

Ça a été un vrai plaisir de découvrir, chaque semaine, votre expression photographique, les cadrages originaux et les jeux de lumière que vous nous avez partagé. Merci à vous.

Photo de Richard : Phare

Le lieu est le Phare du Petit Minou a la sortie de la rade de Brest. La photo a été prise avec un Fuji X-S10, objectif Fuji 22 mm f2.0 et avec une technique pose longue de 2 min. Ce qui est intéressant c’est que l’on peut voir un deuxième phare celui de la pointe du Toulinquet sur la partie droite ainsi que les lumières de la ville de Camaret sur Mer en arrière-plan.

Photo de Richard prise au Fujifilm X-S10

Photo d’Agathe : Plongée

Je m’appelle Agathe, j’ai 26 ans et je suis passionnée par la photographie depuis de nombreuses années. L’été dernier, j’ai commencé la photographie sous-marine et ça a été un vrai déclic pour moi ! L’approche que l’on a dans l’eau est totalement différente de celle sur terre. La gestion de la lumière n’est pas la même, les mouvements sont limités, la post-production est complexe. J’y vois là de nouveaux challenges que je suis prête à relever ! Je te joins ma photographie que je souhaite faire soumettre au concours, elle a été prise avec la DJI Action 3 cet été à l’Éco Musée située sur l’île St Marguerite. Ces statues ont été réalisées par l’artiste Jason deCaires Taylor qui souhaite sensibiliser à la préservation de l’écosystème marin via des mises en scène aux quatre coins du monde.

Photo d’Agathe prise à la DJI Osmo Action 3

Photo d’Elie : Fin du monde

Photo prise par ma fille de 8 ans avec son téléphone depuis notre balcon un soir de septembre 2023 à Montreuil 93. Nous avons une très belle vue depuis chez nous et les couchés de soleil font habituellement très « Californian Sunset ». La couleur rouge très prononcée le jour de la prise du cliché est due à du sable du SAHARA qui voyageait dans l’atmosphère à ce moment. Cette photo donne une ambiance de fin du monde dû au réchauffement climatique. Il n’y a aucun filtre, j’avais juste appris à ma fille dans le temps que pour prendre de beaux couchers de soleil, il fallait fermer l’objectif au maximum, et je pense qu’elle a bien retenu la leçon. Le cadrage est de son fait, ce dont je suis très fière (elle cadre mieux que moi).

Photo d’Elie prise au Honor 7X

Photo de Tristan : Rosée

Voici la photo qui le tient le plus à cœur. Je l’ai prise avec mon smartphone OnePlus 7. Il s’agit simplement d’un gros plan sur de l’herbe à chat sur le rebord de la fenêtre. En arrière-plan le ciel et les arbres longeant le canal du Berry qui traverse la ville de Bourges où je vis. J’aime cette photo pour l’effet de flou et les couleurs. Je trouve sympas les gouttes de rosée qui se sont déposées sur les brins d’herbe, car la photo a été prise tôt le matin.

Photo de Tristan prise au OnePlus 7