Blackmagic améliore sa Pocket Cinema Camera 6K et la décline en version Pro

Blackmagic a lancé une version « Pro » de sa caméra Pocket Cinema 6K. Celle-ci propose des fonctions pensées pour un usage expert ou semi-professionnel avec notamment des filtres ND mécaniques, un écran pivotable et un viseur en option.

En août 2019, Blackmagic présentait un boîtier plutôt séduisant pour les vidéastes experts ou semi-professionnels, la Blackmagic Pocket Cinema 6K. Un an et demi plus tard, le constructeur australien a décidé de proposer une version améliorée de son boîtier et lance la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle caméra reprend les grandes lignes du modèle précédent, mais se veut davantage encore destinée à un usage professionnel. On va ainsi retrouver un capteur permettant de capturer des séquences vidéo en 6K (6144 x 3456 pixels) avec un format Super 35 de 24 x 14 mm, un peu plus petit que le format APS-C. Le boîtier profite également d’une montée en sensibilité jusqu’à 25 600 ISO et d’une cadence en vidéo de 60 images par seconde. Du côté de l’échantillonnage vidéo, le boîtier permet même de monter jusqu’à un format 12-bits Blackmagic RAW sur toutes les définitions. Jusqu’à une définition 4K, l’Apple ProRes est également disponible, en 4:2:2 10 bits.

Filtres ND mécaniques, viseur Oled en option et écran pivotable

Concernant le boîtier en lui-même, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro profite d’un écran LCD tactile et pivotable de cinq pouces. Celui-ci est capable de monter jusqu’à une luminosité de 1500 cd/m² et profite d’un affichage HDR. Il dispose également d’un viseur électronique Oled en option, de 1280 x 960 pixels, alors que le modèle de 2019 ne permettait d’assurer la visée qu’avec l’écran LCD. Pour les cas de trop forte luminosité, le boîtier embarque également des filtres ND permettant de réduire l’exposition sans toucher à l’ouverture ou aux autres paramètres de prise de vue. Ce sont trois filtres ND motorisés qui sont intégrés, permettant de modifier la luminosité de 2, 4 ou 6 stops.

L’appareil Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro est compatible avec la monture EF et permet donc d’utiliser les objectifs conçus pour les boîtiers Canon.

Le boîtier sera commercialisé en France au prix de 2135 euros. C’est un prix en deçà de celui de lancement de la Blackmagic Pocket Cinema 6K classique, initialement annoncé à 2255 euros, même si on la retrouve désormais à 1995 euros. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro est d’ores et déjà proposée en précommande chez certains revendeurs et sera disponible dans le courant de la semaine prochaine.