Longtemps cantonné aux productions professionnelles, le constructeur de caméras Blackmagic se lance un peu plus à l’assaut des amateurs et des vidéastes experts. Elle a annoncé ce jeudi un nouveau boîtier capable de filmer en 6K et doté d’un capteur APS-C.

À l’image de Red ou d’Arri, Blackmagic est un constructeur de caméras numériques à vocation professionnelles. Ses modèles phares ont ainsi été utilisés notamment sur des séries TV ou pour des films au cinéma. Néanmoins, avec l’essor des vidéastes semi-professionnels, notamment sur YouTube, la marque australienne cherche depuis quelque temps à se lancer sur ce nouveau marché.

Dans ce but, Blackmagic lançait il y a un peu plus d’un an la Pocket Cinema 4K, une caméra au format d’appareil photo hybride. Celle-ci était particulièrement compacte et présentait pour intérêt d’être capable de filmer en RAW 4K à 60 images par seconde. Elle était cependant dotée d’un simple capteur micro 4/3, le même format que sur l’un de ses principaux concurrents, le Panasonic Lumix GH5.

De la 6K jusqu’à 50 images par seconde

Désormais, Blackmagic compte donc aller plus loin et a dévoilé une caméra encore plus performante, la Blackmagic Pocket Cinema 6K. Comme son nom l’indique, celle-ci est capable de filmer dans une définition 6K, plus précisément à 6144×3456 pixels. Avec cette définition, elle peut capturer des séquences à 50 images par seconde. Elle est également capable de monter à 60 images par seconde sur du 6144×2560, ou à 120 images par seconde en 2868×1512 pixels.

Outre cette plus grande définition, la caméra Blackmagic Pocket Cinema 6K est également dotée d’un plus grand capteur. On passe ainsi d’un format micro 4/3 (10×19 mm) sur le précédent modèle à un format Super 35 (13×23 mm) sur le nouvel appareil. De quoi permettre de capturer davantage de lumière lors des séquences. On notera néanmoins que ce nouveau capteur s’accompagne forcément d’une nouvelle monture pour les objectifs, puisque la Blackmagic Pocket Cinema 6K utilise le format EF de Canon.

Un écran tactile de 5 pouces au dos

Enfin, du côté des caractéristiques techniques, on notera que la Blackmagic Pocket Cinema 6K peut utiliser une sensibilité allant de 400 à 25 600 ISO, qu’elle propose jusqu’à 13 diaphragmes de plage dynamique, que son écran LCD tactile de 5 pouces affiche une définition de 1920×1080 pixels et que sa batterie permet 45 minutes d’enregistrement en RAW 6K à 24 images par seconde.

La Blackmagic Pocket Cinema 6K est d’ores et déjà disponible. Elle est proposée nue — sans objectif — au tairf de 2 255 euros, soit deux fois le prix du modèle 4K, à 1 175 euros.