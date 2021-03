Ce prototype Leica a été créé par Jony Ive et vous pouvez l’acheter

Pour 250 000 euros, environ, vous pouvez tenter de vous faire un petit plaisir : un Leica M conçu par Jony Ive et Marc Newson. Deux des plus célèbres designers.

Jony Ive, c’est le designer ex-star d’Apple. Il est arrivé en 1996 À Cupertino et a marqué plusieurs années clés d’Apple en tant que responsable du design. Parmi ses réalisations, il y a l’iPad, l’iPhone, l’iPod, le MacBook Air, le Mac Mini… Bref, une belle flopée de produits Apple.

Unique et spécial

Il a également travaillé sur d’autres projets comme un appareil photo Leica M assez unique conçu en collaboration avec Marc Newson. Ce produit a été créé pour la marque caritative Product (RED). Ce Leica M a été conçu en aluminium avec un objectif Apo-Summicron ASPH. C’est un appareil photo qui était dans un lot de 40 articles mis aux enchères pour plus de 26 millions de dollars en 2013. On pouvait y trouver des EarPods en or rose 18 carats, un Range Rover ou encore un piano Steinway & Sons.

Si vous aviez loupé les enchères de l’époque, sachez que ce Leica M peut être acheté pour 100 000 euros… pour un valeur estimée à 250 000 euros.