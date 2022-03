Insta360 One RS : un nouveau capteur 48 Mpx et plusieurs améliorations au programme

Après sa One R, Insta360 remet le couvert et annonce une évolution de sa précédente caméra : la One RS.

Insta360 revient à la charge sur le marché des action cam et nous offre la One RS, deux ans après la One R. Cette dernière était une caméra qui se démarquait par sa modularité. Sa conception en trois parties — une batterie, un processeur et un module — faisait d’elle une nouveauté intéressante sur le marché des caméras des action cam.

Un nouveau module 4K avec capteur 1/2 pouces de 48 Mpx

Cette version mise à jour propose ici un tout nouveau module ainsi qu’un nouveau processeur. Elle vient ici accompagnée d’un module 4K doté d’un capteur 1/2 pouce de 48 Mpx capable de réaliser des vidéos en 4K 60 fps. Tandis que le nouveau processeur vient lui offrir une stabilisation plus performante ainsi qu’un son plus net.

Le nouveau module apporte également deux nouveaux modes avec lui. Tout d’abord, on peut profiter d’un mode HDR actif qui va maintenir la stabilité de la vidéo lorsque vous êtes en mouvement et minimiser les images rémanentes, tout en venant booster les détails dans les hautes lumières et les ombres (jusqu’en 4K 30 fps). Le second mode promet quant à lui d’exploiter pleinement le capteur de 48 Mpx pour des images en 6K au format 2,35:1 afin d’avoir un aspect cinématographique. La caméra a également été revue pour permettre de mieux dissiper la chaleur pendant l’enregistrement.

Améliorations intéressantes et rétrocompatibilité

On trouve également comme nouveauté un micro supplémentaire, un Wi-Fi 50 % plus rapide avec de meilleures vitesses de transfert ainsi qu’une fonction de zoom instantané et une autonomie (très) légèrement en hausse. La caméra se dote également d’une fonctionnalité webcam pouvant être utile en cas de visioconférence.

La stabilisation FlowSate est désormais fournie directement par le boitier et non plus via l’application. La marque annonce également qu’un adapteur “Quick Reader” pourra être branché pour ne plus avoir à transférer les fichiers en Wi-Fi. La caméra dispose également d’une nouvelle fixation et est résistante à l’eau avec une certification IPX8 pour une immersion jusqu’à 5 mètres de profondeur même sans son cadre de protection.

Notez que la nouvelle Insta360 One RS reste toujours compatible avec les anciens équipements de la One R comme l’objectif grand-angle 1 pouce (conçu par Leica) et le module 360° (pouvant filmer jusqu’en 5,7K 30 fps), mais il faudra attendre une mise à jour prochaine pour que la One R soit elle aussi compatible avec ce nouvel objectif 4K.

Prix et date de sortie de l’Insta360 One RS

L’Insta360 One RS est disponible dès à présent chez les revendeurs habituels et plusieurs configurations sont proposées. L’Edition Double avec les modules 4K Boost et 360° est disponible au tarif de 569,99 euros.

L’édition 1-pouce comprenant elle uniquement le module est elle aussi proposée au même prix. Pour les utilisateurs souhaitant améliorer leur appareil, une Edition 4K est proposée à 319,99 euros. À savoir que le module principal, la batterie et le cadre de protection sont eux aussi disponibles dans un pack au prix de 289,99 euros.

