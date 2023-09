Poissons, bâteaux, vague, plage… voici la photo gagnante du concours sur le thème de la mer

Voici le grand gagnant du concours photo Frandroid sur le thème de la mer.

Après le concours photo sur le thème du noir et blanc remporté par la photo de zèbres en noir et blanc d’Élodie, il est désormais temps de désigner le vainqueur de l’édition sur le thème de la mer.

L’été arrive à sa fin et si vous avez eu la chance de partir en congés sur la côte, c’était votre occasion de briller. Vous avez été une vingtaine à participer et, parmi les photos reçues, nous avons sélectionné quatre finalistes : Yohan, Guilhem, Pierre-Alexandre et Jules.

Dans l’ordre, c’est la photo de Yohan, prise en Croatie, qui se hisse en tête du classement. Bravo à lui. Voici ce qu’il indiquait à propos de sa photo, visible ci-dessus :

Pose longue que j’ai réalisée à Split (croatie). La vue donne sur la mer Adriatique et sur la ville, on sent le calme de la fin de journée. Photo prise avec mon Nikon D3100 sur trépied, temps de pose 25 s.

Derrière, on retrouve dans l’ordre les photos de Pierre-Alexandre, de Guilhem et de Jules. Bravo à eux aussi, et à demain pour le thème de la prochaine édition du concours photo Frandroid.

Photo de Pierre-Alexandre : Saint-Malo

C’est une photo prise à Saint-Malo. J’étais en balade sur la cité d’Alet à visiter les vestiges du mémorial 39-45, quand j’entends les gens autour de moi parler et rigoler ! Ils rigolaient, car ils trouvaient ça amusant de voir tous les oiseaux derrière ce bateau de pêche qui rentrait au port ! J’avais mon appareil photo, un Canon R6. La photo montre le phare de la jetée de 520 m qui protège le port de Saint-Malo, avec les oiseaux derrière le bateau de pêche rentrant au port, en attendant leur festin !

Photo de Pierre-Alexandre prise au Canon EOS R6

Photo de Guilhem : Kirghiztan

Cette photo a été prise au Kirghiztan en bord de l’immense lac Yssyk Kul qui, avec ses presque 200 km de long par 60 km de large, est une vraie mer intérieure d’autant plus que l’eau y est salée. Le plus remarquable est que si le lac est situé à près de 2 000 m d’altitude, on peut apercevoir, de l’autre coté, les montagnes qui montent, elles, entre 5 000 m et 7 500 m d’altitude. Vrai climat continental, la chaleur l’été y est très élevée et frise les 42 °C au niveau de la capitale Bishkek. S’évader en bord de lac permet de profiter d’une température plus clémente et surtout de se baigner et s’amuser dans cette véritable mer intérieure.

Photo de Guilhem

Photo de Jules : sable

La photo a été prise sur la plage de Kerléven dans le Finistère Sud le 24 avril de cette année.

Photo de Jules

