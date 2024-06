La photo sur pellicule n’est pas morte, ce constructeur lance un nouveau boîtier au design rétro

Le constructeur japonais Pentax vient de lancer un nouvel appareil photo argentique, plus de 20 ans après son dernier modèle en date.

Depuis une vingtaine d’années, la photographie argentique a peu à peu disparu des rayons, remplacée par les appareils photo numériques et les smartphones dotés de capteurs photo numériques. Cependant, ces dernières années, la photo argentique, sur pellicule, reprend du poil de la bête. Outre un retour en force des appareils photo jetables, on assiste également à la résurgence d’appareils photo plus ou moins gadgets fonctionnant sur pellicule.

Un appareil doté d’un objectif fixe

Ce lundi, c’est la marque Pentax, appartenant à la firme japonaise Ricoh, qui a décidé d’y aller de son propre modèle argentique. Plus de 20 ans après le lancement du Pentax *ist, son dernier appareil photo argentique en date, sorti en 2003, le constructeur a présenté cette semaine un nouvel appareil photo compact argentique, le Pentax 17.

Le Pentax 17 // Source : Pentax Le Pentax 17 // Source : Pentax

L’appareil est un boîtier compact est cela qu’il ne propose pas de système d’objectif interchangeable. On a affaire ici à un appareil photo doté d’un objectif 25 mm (f/3,5) à focale et ouverture fixe, avec une distance focale équivalent 37 mm en raison de la surface de captation de la lumière sur la pellicule. En effet, si l’appareil utilise des pellicules standard au format 24 x 36 mm, il vient utiliser une plus faible surface du film argentique, de 17 x 24 mm. « La demi-taille est un format dans lequel deux images (17 mm x 24 mm) sont capturées dans un seul cadre au format 35 mm, ce qui signifie que vous pouvez doubler le nombre d’images pouvant être capturées sur un seul rouleau de film », précise Pentax sur son site Internet.

Plusieurs modes de prise de vue

Concernant les performances de prise de vue, il faudra ici s’en remettre à un autofocus manuel pour l’objectif. Il en va de même pour le viseur, optique et déporté en l’absence de solution de miroir, mais qui a l’avantage d’être positionné au-dessus de l’objectif pour faciliter la prise de vue. L’appareil est par ailleurs démuni d’écran, mais intègre un emplacement pour glisser le dos de l’emballage du film argentique, afin de se souvenir du modèle utilisé et de sa sensibilité ISO.

L’objectif d’un appareil photo argentique en 2024 ne réside pas dans ses performances, mais dans son attrait plus organique, avec des photos pensées davantage. Exit donc les rafales à 20 images par seconde ou la vitesse d’obturation qui se compte en millièmes de seconde. Ici, l’appareil se limite à une vitesse allant de 4 à 1/350 seconde, sans mode rafale et, logiquement, sans mode vidéo. Sur le dessus du boîtier, on va retrouver différentes molettes pour définir la sensibilité de la pellicule, une autre pour activer une correction d’exposition et une dernière pour parcourir les différents modes de prise de vue (auto, bokeh, vitesse lente, etc.). Enfin, la mise au point se fait quant à elle directement au niveau de l’objectif.

Prix et disponibilité du Pentax 17

Le Pentax 17 est disponible depuis ce lundi en France. Il est proposé uniquement en coloris noir et argenté au tarif de 549,99 euros.