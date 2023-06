Parce que l’Apple Vision Pro n’était pas assez cher

Cette réinterprétation de luxe du casque de réalité mixte d'Apple, initialement coté à 3500 dollars, s'affiche avec une étiquette de prix qui fait tourner les têtes : 39 900 dollars.

Dans l’univers des technologies et du luxe, le raffinement ne connaît pas de limites. Caviar, entreprise connue pour ses créations opulentes, l’a une fois de plus démontré en présentant l’Apple Vision Pro CVR Edition, une variante de luxe du casque de réalité mixte d’Apple. Pour ceux qui trouvaient que le prix de 3 500 dollars de l’Apple Vision Pro était dérisoire, le nouveau gadget de Caviar risque de leur donner le vertige avec son étiquette affichant 39 900 dollars.

La maison Caviar s’est fait un nom en concevant des éditions uniques d’iPhone, certains ornés de fragments de météorites ou de morceaux de vaisseaux spatiaux. La dernière création de l’entreprise, l’Apple Vision Pro CVR Edition, repousse une fois de plus les limites de l’innovation et de l’extravagance.

Des modifications de luxe

Au lieu du boîtier en aluminium original, le casque est doté d’un boîtier en or 18 carats. Le bandeau, quant à lui, est en cuir animal Connolly, une marque de luxe connue pour son cuir de haute qualité.

Ces modifications confèrent à l’Apple Vision Pro CVR Edition une aura d’opulence et de sophistication. Cependant, nous avons des interrogations sur le confort d’utilisation du casque. En effet, l’or 18 carats, bien qu’étant un matériau de grande valeur, est beaucoup plus lourd que l’aluminium. L’ajout de ce matériau pourrait donc rendre le casque considérablement plus lourd, ce qui pourrait nuire à son confort d’utilisation.

La disponibilité de l’Apple Vision Pro CVR Edition sera limitée à seulement 24 pièces dans le monde. Son lancement est prévu pour l’automne 2024. Cette exclusivité, associée à son prix astronomique, fait de ce produit une pièce de collection destinée à une clientèle très restreinte.

Il est difficile de comprendre la logique qui pousse des individus à dépenser une somme aussi considérable pour ce type de produit. Cependant, il faut noter que ce casque s’adresse à un marché de niche où le prix est souvent synonyme de prestige. Pour cette clientèle, l’achat de produits coûteux n’est pas seulement un moyen d’acquérir des biens matériels, mais aussi un moyen d’afficher leur statut et leur richesse.

