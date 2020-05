Comment Facebook veut utiliser la réalité augmentée et virtuelle pour transfigurer le télétravail

Facebook vient de partager sa vision de l'information : un casque de réalité mixte pour créer un espace de travail impressionnant. On vous laisse juger.

La mise en place du confinement dans le monde a entraîné une augmentation exponentielle du nombre de travailleurs et travailleuses en télétravail.

Un bouleversement de nos habitudes qui entraîne des changements profonds de société. Les fondateurs de Twitter et Facebook ont annoncé qu’ils mettraient en place du télétravail permanent pour les salariés qui le souhaitent. Il est fort à parier que ces initiatives se multiplient à l’avenir.

Comme vous le savez, depuis son rachat d’Oculus, Facebook est persuadé que les réalités virtuelle et augmentée vont s’étendre bien au-delà du jeu vidéo. Les équipes de Mark Zuckerberg ont profité du contexte pour conceptualiser la façon dont les salariés du monde entier pourraient travailler à distance.

This is real footage using prototype headsets. We're always experimenting with future concepts using different hardware configurations as part of our proof-of-experience process

— Boz (@boztank) May 21, 2020