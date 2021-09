Forfait mobile : l’OPPO Reno6 est à 1 euro (+8€/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom

À peine lancée, la très bonne série des OPPO Reno6 s’offre de belles réductions. En effet, lorsqu'ils sont pris en marge d'un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go, l’OPPO Reno6 passe à 1 euro (+8€/mois pendant 24 mois) tandis que le Reno6 Pro tombe à 99,90 euros (+8 €/mois pendant 24 mois).

OPPO vient de lancer les Reno6. Taillés pour la photographie grâce à un capteur co-développé avec Sony, ils embarquent également une fiche technique robuste. On trouve par exemple sur ces deux modèles la charge rapide SuperVOOC 65W qui garantit 100 % de batterie en à peine 30 minutes ou encore un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour le streaming.

L’autre avantage est qu’ils affichent un prix réduit chez Bouygues Telecom. L’OPPO Reno6 Pro passe ainsi de 799 euros à 99,90 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go, et le Reno6 passe de 499 euros à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois), à chaque fois en complément d’un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go (qu’il vous faudra sélectionner vous-même lors de la commande).

OPPO Reno6 : un design original pour un mode photo impressionnant

Dans cette nouvelle gamme, le Reno6 se démarque par son aspect anguleux, sa prise en main agréable et une épaisseur minime de moins de 8 mm. Équipé d’un bel écran AMOLED de 6,43 pouces (et un taux de rafraîchissement de 90 Hz), il se décline en deux couleurs : le Bleu Arctique et le Noir Stellaire.

Il possède également un très bon triple capteur de 64 +8 +2 Mégapixels et de quelques nouveautés sur la partie photo. Outre le mode Pro et le focus tracking vidéo que l’on retrouve aussi sur l’OPPO Reno6 Pro, il bénéficie de deux modes qui lui sont exclusifs : le Super Ralenti IA et le mode Portrait Couleur IA, permettant de réaliser des vidéos créatives.

Pour le reste de la fiche technique, l’OPPO Reno6 est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 900, de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Une belle configuration qui conviendra parfaitement aux photographes compulsifs qui conservent des dizaines de Go d’images sur leur mobile. Il bénéficie enfin d’une bonne autonomie grâce à sa batterie de 4300 mAh et à la charge rapide SuperVOOC. Celle-ci lui permet d’atteindre 100 % de batterie en 31 minutes.

OPPO Reno6 Pro 5G : du haut de gamme abordable

De son côté, l’OPPO Reno6 Pro mise sur la puissance avec un processeur Snapdragon 765 5G, le meilleur de sa catégorie. 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage sont également de la partie. De quoi plaire aux consommateurs de contenu qui réclament de la vitesse, de la fluidité et un espace de stockage conséquent.

En ce qui concerne la photographie, c’est sur un très bon quadruple capteur qu’il faut compter, dont le principal caracole à 64 mégapixels. L’OPPO Reno6 Pro profite également des fonctions mode portrait Pro ainsi que du focus tracking en vidéo. Il s’équipe par ailleurs d’un mode vidéo Portrait Pro qui lui est exclusif.

Pour soutenir l’ensemble de ces caractéristiques, OPPO a équipé son Reno6 Pro d’une batterie de 4500 mAh et du SuperVOOC. Petite différence cependant, le temps de chargement complet du Reno6 Pro est légèrement plus faible que celui du Reno6 et passe à 28 minutes seulement. Une vitesse qui dépasse tout ce que le constructeur a pu proposer jusqu’ici.

L’offre Bouygues Telecom : qui est-elle, que vous veut-elle ?

Si les OPPO Reno6 vous séduisent, grâce à Bouygues Telecom, il est possible de se les offrir pour un tarif plus que raisonnable.

L’OPPO Reno6 chute à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) contre 499 euros habituellement. Pour cela, il vous faudra souscrire à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go à 26,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois, puis 41,99 euros passé cette date. Le mobile ne vous coûtera alors que 51 euros, dont 50 euros vous seront ensuite remboursés par l’opérateur via une ODR.

Si votre cœur penche pour le Reno6 Pro, la démarche est identique. Il faut souscrire au même forfait Sensation avec Avantages Smartphone. L’OPPO Reno6 Pro ne vous coûtera alors que 169,90 € dont 70 euros vous seront remboursés par l’opérateur après achat. Une bonne affaire qui vous évitera de payer plein pot ce très bon smartphone à 799 euros en temps normal.

Que comprennent les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go et 90 Go ?

Qu’y a-t-il dans ces forfaits Sensation avec Avantages Smartphone ? Beaucoup de choses en commun, dont :

Les appels et les MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOMS et la Suisse.

Les appels illimités vers les mobiles des États-Unis, le Canada, la Chine ainsi que les fixes de 120 destinations

Données illimitées le week-end en France métropolitaine.

Pour chaque forfait en revanche, les spécificités sont :

60 Go de données en 4G et 5G, dont 25 Go en Europe pour les DOM et la Suisse

90 Go de données en 4G et 5G, dont 35 Go en Europe pour les DOM et la Suisse

Une offre de lancement valable jusqu’au 30 septembre

En plus d’un très bon smartphone et d’un forfait efficace, jusqu’au 30 septembre, à l’occasion du lancement de la gamme Reno6, OPPO offre également un pack d’accessoire pouvant atteindre 239 euros. Si vous optez pour un Reno6 Pro, vous pourrez ainsi recevoir sur demande une paire d’écouteurs OPPO EncoX, un bracelet Band Style et une coque protectrice en silicone. C’est donc le meilleur moment pour vous offrir l’un de ces nouveaux smartphones !