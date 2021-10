Pour le lancement des 11T et 11T Pro, Xiaomi vous offre une trottinette Mi Electric Scooter Essential

Véritables fers de lance de Xiaomi, les 11T et 11T Pro disposent d’une fiche technique solide et d’un design soigné, pour un prix tout à fait raisonnable. Présentés courant septembre, ces nouveaux smartphones sont désormais disponibles chez Boulanger. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le constructeur a décidé de vous offrir une trottinette électrique pour toute précommande !

Réputé pour ses smartphones qui allient la performance et l’esthétique d’un terminal premium sans en avoir le prix, Xiaomi a récemment dévoilé deux nouveaux modèles issus de la série 11. Nommés 11T et 11T Pro, ils se positionnent d’emblée comme les nouveaux flagships de la marque, en particulier le 11T Pro qui dispose de solides arguments pour chasser sur les terres d’appareils haut de gamme.

Avant leur lancement, prévu pour le 12 octobre, Xiaomi mène une campagne de précommande permettant d’obtenir un Mi Electric Scooter Essential, une trottinette électrique taillée pour les déplacements urbains.

Le Xiaomi 11T 5G est actuellement proposé à la précommande chez Boulanger au tarif de 569 euros dans sa version 128 Go, et dans les trois coloris existants (Gris, Blanc ou Bleu). Le Xiaomi 11T Pro 5G de son côté, est disponible à la précommande chez Boulanger à 699 euros, quel que soit le coloris choisi (Gris, Blanc ou Bleu), avec un stockage de 256 Go.

Comment bénéficier de l’offre de précommande sur les Xiaomi 11T et 11T Pro chez Boulanger ?

Afin de bénéficier de l’offre de précommande proposée par Xiaomi sur les 11T et 11T Pro, et obtenir une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential, rien de bien compliqué :

Entre le 28 septembre et le 11 octobre, précommandez le Xiaomi 11T ou le Xiaomi 11T Pro chez Boulanger.

Rendez-vous ensuite sur le site dédié à cette offre de lancement avant le 11 octobre et inscrivez-vous en remplissant le formulaire ad hoc. Téléchargez ensuite la preuve de votre précommande pour obtenir un bulletin de préinscription.

Après réception de votre smartphone, connectez-vous sur le site de lancement avant le 25 octobre et complétez votre participation avec la photo de la facture d’achat ou du ticket de caisse, ainsi que la photo de l’étiquette de votre smartphone, comportant code-barre et numéro IMEI.

Il ne vous restera plus qu’à valider votre participation, et vous obtiendrez votre produit dans les quatre semaines suivant la validation de votre dossier.

Attention toutefois, cette offre n’est valable que pour les 7000 premiers inscrits, ne perdez donc pas trop de temps si vous souhaitez obtenir votre Mi Electric Scooter Essential gratuitement.

Mi Electric Scooter Essential : une trottinette idéale pour des balades urbaines

Compact et léger avec à peine 12 kg sur la balance, capable de se plier et de se déplier en un éclair, le Mi Electric Scooter Essential se positionne comme une trottinette citadine pur jus. Grâce à sa conduite souple, et ses pneus dotés de chambre à air, cette trottinette s’avère aisée à prendre en main, y compris par des débutants.

Misant sur la sécurité avec un système de freinage régénératif et à disque, une vitesse n’allant jamais au-delà des 20 km/h, elle s’avère idéale pour effectuer de longues balades en ville. D’autant plus que sa batterie de 5100 mAh lui confère une autonomie d’environ 20 km, ce qui est largement suffisant pour la plupart des trajets du quotidien.

11T et 11T Pro : tout savoir sur les nouveaux smartphones de Xiaomi

Avec le 11T et le 11T Pro, Xiaomi propose deux téléphones qui allient esthétique, puissance et petit prix, prêts à s’imposer parmi les meilleurs terminaux de cette fin d’année.

Xiaomi 11T : le meilleur du milieu de gamme

Se positionnant comme un excellent smartphone milieu de gamme, le Xiaomi 11T brille grâce à une fiche technique solide et un positionnement tarifaire extrêmement intéressant, sous la barre des 600 euros.

Porté par un SoC Dimensity 1200-ultra suppléé par 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go, il se démarque surtout par un fort bel écran de 6,6 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi assurer une très grande fluidité dans la plupart des usages, et offrir une qualité d’image plus que satisfaisante.

Équipé d’un triple capteur photo composé d’un objectif principal à 108 mégapixels, d’un ultra- grand-angle 8 mégapixels et d’un télémacro 5 mégapixels, le Xiaomi 11T a de quoi assurer en photo.

On soulignera enfin sa très belle autonomie assurée d’une part par sa batterie 5000 mAh, et de l’autre par une charge rapide 67W.

Xiaomi 11T Pro : une fiche technique premium à moins de 700 euros

Avec son 11T Pro, Xiaomi frappe un grand coup en proposant un terminal qui peut rivaliser avec bon nombre de smartphones premium, pour une fraction de leur prix. Dans ses entrailles, on retrouve une fiche technique qui s’articule autour d’un Snapdragon 888, l’un des meilleurs SoC actuellement disponibles sur le marché. De quoi lui permettre une très grande polyvalence dans tous les usages, et des performances exemplaires en toutes circonstances.

Il peut lui aussi compter sur une très belle dalle FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Compatible avec les technologies Dolby Vision et HDR10+, et couplée à de très bons haut-parleurs signés Harman Kardon, le 11T Pro offre une expérience optimum en vidéo.

Mais le véritable atout du nouveau flagship de Xiaomi reste sans conteste ses performances en matière d’autonomie. Sa batterie déjà conséquente de 5000 mAh est en effet compatible avec la technologie HyperCharge 120W du constructeur. D’après les premiers tests, le Xiaomi 11T Pro peut ainsi passer de 0 à 100 % de batterie en un peu moins de 17 minutes.