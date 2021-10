Google Pixel 6 et 6 Pro : ils sont enfin disponibles chez Boulanger avec un Bose Headphones 700 offert

Après des mois de teasing (et de fuites, il faut le dire), les Google Pixel 6 sont enfin disponibles avec une offre de précommande bluffante : un casque audio Bose Headphones 700 est offert avec le smartphone. Ce dernier n'est pas en reste : cette année, Google a complètement revu la recette de ses nouveaux Pixel et le résultat est vraiment alléchant.

Google vient d’annoncer sa sixième génération de smartphones Pixel, et c’est celle qui marque la plus forte rupture avec les précédents modèles. Nouveaux capteurs photo, design complètement revu et processeur « maison » : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro signent le début d’une nouvelle ère pour les smartphones de Google. Surtout qu’ils conservent un tarif attractif face à la concurrence haut de gamme.

Les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont disponibles en précommande depuis ce jour, et ils profitent d’une offre particulièrement intéressante chez Boulanger. Respectivement disponibles à 649 et 899 euros, les nouveaux smartphones Google vous permettent d’obtenir gratuitement un casque Bose Headphones 700 pour toute précommande, en remplissant simplement ce formulaire. Vendu aux alentours de 300 euros, il s’agit de l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active que l’on puisse trouver actuellement sur le marché. Dépêchez-vous cependant, la précommande se termine le 27 octobre prochain au soir.

Le système de caméra le plus avancé sur un Pixel

Google n’a jamais eu besoin de faire la course aux mégapixels ou au nombre de capteurs pour proposer parmi les meilleurs photophones du marché. En effet, ses smartphones misent surtout sur le traitement logiciel de l’image pour proposer des photos d’excellente qualité. Cette année, en plus d’améliorer ce fameux traitement, Google a également soigné les capteurs photo embarqués.

Ainsi, le Google Pixel 6 se retrouve équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Google Pixel 6 Pro ajoute également un téléobjectif de 48 mégapixels à sa configuration. C’est un véritable bond en avant technique pour les smartphones de Google.

Mais comme chaque année, ce sont les fonctions logicielles qui démarquent les smartphones Google. Voici quelques-unes des nouveautés photo présentes sur les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro :

« Gomme magique » : lors de l’édition d’une photo, vous pouvez faire disparaître les personnes ou des objets qui viennent gâcher l’arrière-plan de votre photo sans avoir besoin d’utiliser Photoshop ;

» : lors de l’édition d’une photo, vous pouvez faire disparaître les personnes ou des objets qui viennent gâcher l’arrière-plan de votre photo sans avoir besoin d’utiliser Photoshop ; « Anti-flou » : la mise au point de votre photo est ratée ? Les Google Pixel vous permettent de transformer un visage flou en quelque chose de bien net ;

» : la mise au point de votre photo est ratée ? Les Google Pixel vous permettent de transformer un visage flou en quelque chose de bien net ; « Traduction instantanée » : les Google Pixel traduisent en temps réel les conversations, des messages et du texte affiché sur des images. Et ce même si vous êtes hors-ligne ;

» : les Google Pixel traduisent en temps réel les conversations, des messages et du texte affiché sur des images. Et ce même si vous êtes hors-ligne ; « Un style unique avec Material You » : l’interface des Google Pixel 6 et 6 Pro est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de configurer le téléphone selon vos goûts. L’occasion de profiter d’un téléphone vraiment unique.

Un processeur pensé par Google

Pour ses Pixel 6, Google dit adieu à Qualcomm. La firme de Mountain View a en effet développé son propre processeur mobile : le Google Tensor. Une particularité rare sur Android, qui permet à Google de contrôler toutes les interactions entre le processeur et les composants du smartphone. Les Google Pixel 6 sont ainsi bien plus puissants que le Pixel 5 sorti l’an dernier.

En maîtrisant l’architecture de son processeur, Google peut ainsi mettre l’accent sur des fonctionnalités propres aux Pixel 6. Ainsi, le Google Tensor mise beaucoup sur l’intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, ou encore le machine learning. De quoi proposer une intégration parfaite et unique de l’Assistant Google et de ses services.

Enfin, Google annonce que les Pixel 6 profiteront de 5 années de mises à jour logicielles. Une performance inédite pour un smartphone Android, qui permettra à ces terminaux de gagner de nouvelles fonctionnalités au fil des années. De quoi également garantir la sécurité des smartphones, en complément de la puce Titan M2 intégrée. Celle-ci promet de sécuriser les informations qui sont hébergées sur votre téléphone.

Nouveau châssis pour une nouvelle vie

Pour parachever le renouveau de ses smartphones, Google a également complètement revu le design de ses appareils. Au dos, on retrouve un design bicolore séparé par un bloc horizontal regroupant les capteurs photo. Une belle originalité en 2021, où le dos des smartphones a tendance à se ressembler. Sur la face avant, place à un grand écran percé d’un poinçon logeant la caméra selfie. Sur les deux nouveaux Pixel, les dalles ne sont pas les mêmes :

Sur le Pixel 6, la dalle OLED de 6,4 pouces propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz ;

Sur le Pixel 6 Pro, la dalle OLED de 6,7 pouces propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Enfin, les Pixel 6 sont protégés par le nouveau revêtement Victus de Gorilla Glass. Cette dernière génération promet une meilleure résistance à la fois aux chocs et aux rayures. Ils sont également imperméables à l’eau et la poussière grâce à la certification IP68.

Des prix attractifs et une offre de précommande généreuse

Les Google Pixel 6 seront officiellement disponibles à la vente le 28 octobre. D’ici la sortie officielle, Google propose une offre de précommande particulièrement généreuse. En effet, pour toute commande passée avant cette date, le casque Bose Headphones 700 est offert après avoir rempli ce formulaire. D’une valeur actuelle d’environ 300 euros (et même 395,99 euros sur le site officiel de Bose), ce casque Bluetooth à réduction de bruit active figure parmi les meilleures références du marché.

Malgré une fiche technique musclée, les Google Pixel 6 proposent des tarifs bien inférieurs aux smartphones haut de gamme concurrents de cette année. Ils sont disponibles chez Boulanger à :