Xiaomi Mi 11 Lite 5G et 11 Lite 5G NE : ces deux smartphones en promotion sont au même prix, lequel choisir ?

En ce moment, les Xiaomi Mi 11 Lite 5G et 11 Lite 5G NE profitent d’une réduction chez RED qui les fait tomber au même prix. Deux téléphones intéressants dont les différences sont à prendre en compte.

Les promotions sur les smartphones ne manquent pas chez RED. Et ce aussi bien sur les téléphones premium tels que les iPhone 13, que sur les appareils milieu de gamme accessibles. Les Xiaomi Mi 11 5G lite et 11 lite 5G NE font partie de cette deuxième catégorie.

Deux smartphones qui partagent de nombreuses similitudes : leur nom et leur fiche technique sont quasi identiques. Mais surtout, leur prix se ressemble comme deux gouttes d’eau puisqu’ils profitent tous les deux d’une remise de 50 euros. Le Xiaomi Mi 11 lite 5G tombe ainsi à 289 euros, tout comme le Xiaomi 11 lite 5G NE. Mais alors, lequel choisir ?

Design et écran

Vous allez vite vous en rendre compte, les Xiaomi Mi 11 lite 5G et 11 lite 5G NE ont de nombreux points communs, à commencer par leur design.

Les deux smartphones optent pour une esthétique toute en courbe, avec des bords et des angles arrondis. Dans les deux cas, l’écran de 6,55 pouces est marqué par un poinçon en haut à gauche qui abrite la caméra selfie de 20 mégapixels. Si le dos est en plastique, l’écran lui est en verre Gorilla Glass 5.

La dalle du Xiaomi Mi 11 lite 5G repose sur la technologie AMOLED et offre une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels. Même chose du côté du Xiaomi 11 lite 5G NE, qui comme son frère-adversaire, mise sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Autant dire que vous profitez d’une image fluide, avec une belle luminosité et des contrastes infinis.

Photographie

Pour ce qui est du nombre de capteurs ainsi que leur puissance… Aucune différence ! En effet, le Mi 11 lite 5G intègre trois caméras dans son module dorsal. On trouve notamment une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4). Comme pour le Xiaomi 11 lite 5G NE.

Vous profitez donc d’une polyvalence photo correcte dans les deux cas. Le mode macro est particulièrement efficace pour capturer le moindre détail d’un petit sujet. De même, la qualité des portraits est bonne, avec une bonne gestion du flou en arrière-plan.

Fiche technique

Finalement, l’unique différence entre les Xiaomi 11 lite 5G NE et Mi 11 lite 5G réside dans leur fiche technique. Le 11 lite 5G NE profite du récent Snapdragon 778G tandis que le Mi 11 lite 5G se contente du Snapdragon 780. Ne vous méprenez pas, vous êtes en face de deux excellentes puces milieu de gamme.

Cela dit, le Snapdragon 778G est conçu pour offrir plus de puissance dans le traitement photo et vidéo grâce à l’intelligence artificielle ainsi qu’à l’ISP.

Bien entendu, ce successeur du Snapdragon 668G n’oublie pas la dimension gaming. Qualcomm annonce des performances 40 % supérieures au 668G, aussi bien sur le CPU que sur le GPU.

Pour le reste, les deux smartphones embarquent 6 Go de RAM et 12 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour profiter d’une navigation fluide sur les diverses applications ainsi que sur les jeux 3D.

Finalement, lequel choisir ?

Étant donné que les smartphones se ressemblent comme deux gouttes d’eau, sauf pour le processeur, le choix nous semble évident. En effet, opter pour le Xiaomi 11 lite 5G NE vous permet de profiter d’une puce plus récente et plus performante en photo, pour le même prix que le Xiaomi Mi 11 lite 5G. Surtout que le Xiaomi Mi 11 lite 5G est arrivé en février dernier tandis que le 11 lite 5G NE (pour New Edition) fête sa première semaine d’existence.

Actuellement en promotion chez RED, le Xiaomi 11 lite 5G NE est proposé à 289 euros au lieu de 339 euros. Soit une réduction immédiate de 50 euros.