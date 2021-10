iPhone 13 : du mini au Pro Max, toute la gamme est en promotion chez RED

Disponibles depuis fin septembre, les nouveaux iPhone 13 sont déjà proposés à un prix réduit chez RED. L’occasion de bénéficier du meilleur smartphone jamais conçu par la marque à la pomme sans (trop) se ruiner.

Bien que RED ne se prive pas de proposer des smartphones offerts avec ses forfaits mobile, l’opérateur met également en place des promotions sur les téléphones nus. Et ce, même sur des appareils très haut de gamme comme les récents iPhone 13.

Âgé d’à peine un mois, l’iPhone 13 est désormais proposé à 859 euros au lieu de 899 euros, soit une économie immédiate de 40 euros. De quoi compenser l’achat d’une coque de protection ou d’un chargeur MagSafe par exemple.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 13

Un double capteur 12 mégapixels plus performant ;

Une puce A15 Bionic extrêmement puissante ;

Une autonomie accrue.

L’iPhone 13 en détail

Avec l’iPhone 13, le très bon iPhone 12 s’est trouvé un successeur de choix. Il est même parvenu à écoper d’un 9/10 dans nos colonnes. On retrouve les bords droits introduits avec la précédente génération, avec un bord tout en aluminium. La dalle Retina OLED offre une diagonale de 6,1 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Et même si le taux de rafraîchissement est plafonné à 60 Hz, la fluidité des animations d’iOS reste exemplaire.

Au dos, on déniche un double capteur photo de 12 et 12 mégapixels. Ils intègrent des objectifs grand-angle et ultra grand-angle qui sont presque deux fois plus grands que ceux de la précédente génération. Ils peuvent ainsi capter plus de lumière, et donc proposer des clichés plus détaillés. À l’usage, prendre des photos avec un iPhone 13 est un plaisir tant les photos sont généralement réussies.

À l’avant, la caméra True Depth affiche un confortable 12 mégapixels et peut se targuer d’être 20 % plus petite que celle de l’iPhone 12, permettant de diminuer la taille de l’encoche.

Côté processeur, la puce A15 Bionic quad-core délivre une grande puissance, capable d’encaisser tous les usages du quotidien comme les tâches les plus gourmandes, quel que soit l’usage.

L’autonomie fait également un bon en avant puisque la batterie est 25 % plus endurante que l’année dernière. Un gain de 2h à 2h30 bienvenue qui permet de profiter pleinement de ce smartphone haut de gamme.

Les autres promotions sur les iPhone 13

L’iPhone 13 classique n’est pas la seule version de la gamme à profiter d’une réduction chez RED. Toutes bénéficient d’une promotion de 40 euros sur la facture finale, ce qui fait tomber le prix comme suit :

Si elles sont plus chères, les moutures Pro et Pro Max de l’iPhone 13 sont aussi très différentes des versions classiques et mini. On trouve notamment une dalle 120 Hz adaptative, une puce A15 Bionic 5 cœurs ainsi qu’une autonomie musclée qui avoisine les deux jours consécutifs.

L’iPhone 13 Mini, puisqu’on en parle, reprend les caractéristiques de l’iPhone 13, avec cependant un écran de 5,4 pouces. Cela signifie qu’il est plus compact que l’iPhone SE tout en étant bien plus puissant et surtout bien plus endurant.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.