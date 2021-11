Les 6 meilleurs smartphones Xiaomi de 2021 sont en promotion chez Bouygues Telecom

Du smartphone haut de gamme au smartphone le plus accessible, c'est une large sélection d'appareils Xiaomi qui est actuellement en promotion chez Bouygues Telecom grâce à l’opération « Les Offres de Légende » avec Koh Lanta. Découvrez tous les modèles concernés ainsi que le moyen de les obtenir à prix réduit.

D’abord remarqué pour ses smartphones à petit prix, Xiaomi s’est aussi forgé une réputation importante dans le secteur des smartphones haut de gamme. Avec des appareils vendus de 200 à plus de 600 euros, la marque chinoise occupe maintenant tout le marché des téléphones.

Pendant « les offres de Légende » de Bouygues Telecom, l’opérateur met de nombreux smartphones Xiaomi sur un (presque) même pied d’égalité. En effet, tous les smartphones de la marque concernés par l’offre tombent au prix d’achat de 1 euro seulement, avec toutefois des différences sur les mensualités et les forfaits mobiles qui les accompagnent. Voici toutes les offres à découvrir en un coup d’œil :

Le Xiaomi 11T Pro à 1 euro (+8 €/mois)

Le 11T Pro est le fer de lance de Xiaomi de cette fin d’année 2021. Pour son nouveau smartphone, Xiaomi a incorporé tous les composants et technologies les plus en vogue de l’année afin de fournir un condensé de ce qu’il se fait de mieux. On retrouve ainsi un écran OLED 120 Hz, un capteur principal de 108 mégapixels, un processeur Snapdragon 888 ou encore une impressionnante charge 120 watts. En bref, il est difficile de trouver une fiche technique aussi exhaustive cette année.

Le smartphone le plus haut de gamme de Xiaomi n’est qu’à un euro chez Bouygues Telecom, avec une mensualité de 8 euros par mois. Pour obtenir ce tarif, vous n’avez qu’à souscrire simultanément au forfait Sensation 5G 150 Go et remplir cette offre de remboursement de 70 euros.

Le Xiaomi Mi 11i à 1 euro (+5 €/mois)

Sorti en avril 2021, le Xiaomi Mi 11i est un smartphone au très bon rapport qualité-prix qui n’a pas eu besoin de faire beaucoup de compromis pour baisser son tarif. On retrouve même tout ce qui caractérise les très bons smartphones récents, comme le processeur Snapdragon 888 ou encore l’écran OLED 120 Hz. Pour faire des économies, Xiaomi a simplement intégré une batterie plus petite et une charge moins rapide que sur son grand frère, le Xiaomi Mi 11. On trouve ainsi une batterie de 4520 mAh avec une charge mesurée à 30 watts. Cela reste très honorable, d’autant que le Xiaomi Mi 11i est capable de vous accompagner une journée complète.

Le Xiaomi Mi 11i tombe lui aussi au prix d’un euro grâce à une offre de remboursement de 70 euros, mais cette fois avec une mensualité de 5 euros par mois. Le forfait qui l’accompagne est également moins onéreux, puisqu’il s’agit du forfait Sensation 5G 120 Go.

Le Redmi Note 10S à 1 euro (+2 €/mois)

Presque devenue une marque à part entière, la gamme de Redmi s’est imposée rapidement en France grâce à l’excellent rapport qualité-prix de ses produits. Noté 9/10 dans nos colonnes, le Redmi Note 10S ne déroge pas à la règle. Malgré un tarif très contenu, il propose une expérience plus que satisfaisante grâce à ses performances ou la qualité de son écran OLED. Surtout, il profite d’une autonomie XXL, la marque de fabrique de cette gamme. La batterie de 5000 mAh est capable de tenir une grosse journée d’utilisation, tandis que la charge rapide 33 watts vous fera gagner rapidement de l’autonomie.

Le Redmi Note 10S ne coûte lui aussi qu’un euro, mais avec une mensualité de 2 euros pendant 24 mois. C’est en souscrivant au forfait Sensation 90 Go et en profitant de l’offre de remboursement de 30 euros que vous pouvez obtenir ce tarif.

Voici toutes les autres offres Xiaomi chez Bouygues Telecom :

Le détail des forfaits Sensation de Bouygues Telecom

C’est en souscrivant au forfait Sensation avec Avantages Smartphone qu’il est possible d’obtenir des tarifs préférentiels sur les smartphones Xiaomi. Les quantités de données mobiles incluses et le tarif des abonnements varient toutefois selon les offres. Mais ces forfaits mobiles bénéficient toutefois d’un tronc commun :

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse

Une enveloppe de data à utiliser en France, mais aussi depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse

Voici les tarifs selon la quantité de données incluse :

forfait 5 Go à 9,99 €/mois la première année, puis 19,99 €

forfait 90 Go à 24,99 €/mois la première année, puis 39,99 €

forfait 120 Go à 28,99 €/mois la première année, puis 48,99 €

forfait 150 Go à 34,99 €/mois la première année, puis 54,99 €

Si vous êtes déjà client Bbox, une remise de 6 euros par mois s’applique sur ces prix. Enfin, les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone sont proposés avec un engagement de 24 mois. Vous avez jusqu’au 21 novembre pour bénéficier de ces offres Xiaomi, alors ne tardez pas.