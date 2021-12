OPPO A94 5G : son prix baisse de 60 €, c’est le meilleur moment pour l’acheter

L’OPPO A94 5G est un appareil de milieu de gamme qui veut concurrencer les leaders du secteurs. Il a de solides arguments pour y parvenir : un écran OLED, la compatibilité 5G, un quadruple capteur photo et la charge rapide VOOC 4.0 30W. Il bénéficie en plus de 60 euros de réduction chez Cdiscount en ce moment.

OPPO est l’un des acteurs incontournables de 2021. Avec un large catalogue de smartphones, il offre pour tous les budgets, des produits performants à des tarifs très intéressants. Et l’OPPO A94 5G ne fait pas exception à la règle. Vendu au prix d’un appareil de milieu de gamme, il propose des prestations dignes des mobiles premium sur certains aspects. Et pour couronner le tout, en ce moment, Cdiscount fait baisser le prix de ce smartphone de 60 euros. Il passe ainsi sous la barre des 300 euros. Joyeux Noël !

La charge rapide au rendez-vous

L’un des atouts les plus séduisants de ce OPPO A94 5G, noté 7/10 par la rédaction, est indéniablement sa charge rapide couplée à la batterie de 4130 mAh. OPPO est en effet l’un des constructeurs les plus en avance sur la charge rapide. Il a notamment ramené sur ses Reno6 et 6 Pro la charge complète en moins de 30 minutes grâce au SuperVOOC 2.0.

Sur l’OPPO A94 5G, si l’on n’atteint pas encore ces performances, on profite tout de même d’une charge complète en moins d’une heure et il faut moins de 40 minutes pour atteindre 80 % de batterie. Une belle performance, d’autant qu’une seule charge permet de tenir presque deux jours sans avoir à brancher votre smartphone.

ColorOS : une valeur sûre

Une endurance qui est possible grâce à ColorOS. L’interface made in OPPO, très aboutie, offre de nombreux avantages. Il y a d’abord l’autonomie de presque deux jours permise par la très bonne gestion des ressources.

On souligne ensuite les très vastes possibilités de personnalisation de l’interface. Des fonds d’écran à l’Always-On-Display en passant par la forme des icônes, sans compter les divers raccourcis d’application : une fois le tout configuré, votre smartphone ne ressemblera à aucun autre. Une interface aboutie, c’est aussi l’assurance d’une expérience optimale. Que vous naviguiez dans vos applications, que vous ayez envie de jouer ou de regarder du contenu vidéo, le tout pourra se faire facilement.

Des caractéristiques premium

La surcouche ne fait cependant pas tout et l’écran joue, lui aussi, un rôle important. Avec une dalle AMOLED de 6,4 pouces et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, la navigation s’avère fluide, aussi bien pour une utilisation classique que pour un usage plus orienté gaming. Pour compléter l’expérience, OPPO a équipé son A94 5G du MediaTek Dimensity 800U, une puce spéciale milieu de gamme, aux performances légèrement supérieures à celle du Snapdragon 765G.

Côté photos, on retrouve un quadruple capteur photos de 48 +8 +2 +2 mégapixels, assurant en journée des prises de vues réussies. La configuration de ce OPPO A94 5G est également au rendez-vous avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage extensible jusqu’à 256 Go par ajout d’une carte microSD.

Cdiscount offre 60 euros de réduction sur l’OPPO A94 5G

En somme, l’OPPO A94 5G s’adresse à un public d’utilisateurs exigeants, qui veulent un mobile performant, endurant et à un tarif abordable. Ça tombe bien, en ce moment chez Cdiscount, l’OPPO A94 5G bénéficie d’une belle réduction de 60 euros. Habituellement vendu à 359,90 euros, il passe ainsi à 299,90 euros. L’occasion de placer un très beau cadeau sous le sapin, sans y laisser votre compte en banque.