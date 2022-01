Pour le lancement du Samsung Galaxy S21 FE, les Galaxy Buds2 sont offerts

Après des semaines de suspens, le Galaxy S21 FE est enfin annoncé. Élégant, performant, il arrive avec de nouveaux coloris, la charge sans-fil, Android 12… et des Galaxy Buds2 offerts pour toute précommande ! Le tout à partir de 759 euros. Une offre alléchante valable seulement jusqu'au 8 février 2022.

À peine lancé, le très attendu Samsung Galaxy S21 FE est accompagné d’une offre parfaite pour débuter 2022. Les derniers Galaxy Buds2 sont offerts avec le tout nouveau smartphone de Samsung. Meilleure autonomie, capteurs photo inspirés des Galaxy S21, prix identique à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S21 FE a de très beaux atouts pour devenir un smartphone de référence en 2022, le tout sous la barre des 760 euros pour sa version 6+128 Go.

Plus de puissance pour un prix inchangé

Pour cette nouvelle mouture, Samsung a bien assimilé qu’on ne change pas une équipe qui gagne, ou presque pas. Le Galaxy S21 FE est par exemple affiché au même prix de lancement que son prédécesseur. Du côté de la fiche technique en revanche, on notera quelques améliorations inspirées de la très impressionnante gamme S21

Un design pastel très réussi

La première différence est sans aucun doute l’aspect du smartphone, surtout au niveau de son dos.

Avec sa dalle de 6,4 pouces, le Galaxy S21 FE est à peine plus compact que le S20 FE qui affichait 6,5 pouces de diagonale d’écran et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S21 FE vient ainsi se placer pile entre un Galaxy S21 (6,2 pouces) et un S21 Plus (6,7 pouces). Une taille intermédiaire qui devrait ainsi mettre tout le monde d’accord.

Le Galaxy S21 FE abandonne également le dos en plastique brillant pour un dos pastel mat du plus bel effet. Là encore, le constructeur coréen a joué la carte de l’originalité sans se départir d’une belle qualité de fabrication. Dans les faits, vous aurez le choix entre quatre coloris très similaires à ce qui est actuellement proposé pour les Galaxy Buds2 (étrange coïncidence, n’est-il pas ?) à savoir : graphite, olive, lavande et blanc.

Android 12 au menu et une batterie performante

Autre nouveauté qui devrait faire l’unanimité auprès des utilisateurs : la présence d’Android 12 natif, ainsi que, de facto, OneUI 4 qui l’accompagne. Dans les faits, bénéficier d’un smartphone sous Android 12, c’est avant tout une sécurité de vos données, une personnalisation de l’interface accrue, mais aussi une meilleure gestion de la batterie qui entraîne une optimisation de l’autonomie.

Une endurance améliorée qui bénéficie de surcroît de la présence d’une batterie de 4500 mAh. La charge gagne également en rapidité puisque l’on passe de 15 à 25 W entre le S20 FE et le nouveau S21 FE. Surprise également, la charge sans fil fait son apparition, ainsi que la charge inversée. Idéal pour redonner un petit coup de jus aux superbes Galaxy Buds2 offerts pour tout achat d’un Galaxy S21 FE.

Une fiche technique premium

Dans le ventre du Samsung Galaxy S21 FE, il n’y a que le meilleur de Samsung et de 2021 : un Snapdragon 888, l’un des meilleurs processeurs de feu l’année précédente, la compatibilité 5G, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. Un tiercé gagnant qui assure des performances optimales et un stockage suffisant.

Enfin, on saluera la présence d’un double module arrière de 12 + 12 mégapixels, complété par un téléobjectif assurant un zoom optique x3 (et x30 en numérique). Quelques modes exclusifs font également leur apparition comme le nouveau mode portrait de Samsung, qui permet de personnaliser l’arrière-plan. Le mode réalisateur est également de la partie et permet de filmer en dual-view tout simplement.

Des Galaxy Buds2 offerts pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 FE

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule (surtout pas en ce début 2022), pour tout achat d’un nouveau Samsung Galaxy S21 FE, une paire de Galaxy Buds2 se glissera dans le colis.

Pour rappel, les Galaxy Buds2 de Samsung sont les derniers écouteurs true wireless lancés par le fabricant coréen. Avec une belle note de 8/10 attribuée par la rédaction, ces petits écouteurs ont tout pour plaire. Ils sont équipés d’une très bonne réduction de bruit active ainsi que d’une belle qualité sonore avec des aigus clairs et des basses profondes.

Côté poids, les Galaxy Buds2 sont très légers avec un petit 5 grammes au compteur pour chaque écouteur et proposent des embouts ergonomiques pour s’adapter à l’oreille de chaque utilisateur. L’autonomie annoncée est de 5 heures en une charge auxquelles s’ajoutent 15 heures supplémentaires grâce au boîtier. Le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 % de batterie est quant à lui inférieur à 40 minutes. Comme c’est le cas pour les autres modèles, les Buds2 peuvent se recharger à l’aide d’un câble USB-C ou par induction avec un socle ou un smartphone compatible.

Habituellement vendus à 149 euros, ils sont offerts jusqu’au 8 février 2022 pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 FE. L’occasion d’avoir un super smartphone et de super écouteurs sans débourser un sou supplémentaire. Bonne année !