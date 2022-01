Samsung Galaxy S21 FE : fraîchement sorti et déjà à prix doux chez Bouygues Telecom

Le Samsung Galaxy S21 FE a enfin été présenté cette semaine lors du CES 2022. À peine sorti, il profite déjà d'une importante remise chez Bouygues Telecom grâce à un code promo de 100 euros.

Annoncé dans la nuit du 4 janvier, le Samsung Galaxy S21 FE (pour Fan Edition) est le nouveau fleuron abordable de la marque. La firme coréenne semble bien partie pour répéter le bel accueil reçu par le Samsung Galaxy S20 FE sorti l’an dernier. Cette gamme récente de smartphones Samsung se démarque en proposant des terminaux haut de gamme avec les compromis qu’il faut pour en diminuer le prix.

Déjà disponible à la vente, le Samsung Galaxy S21 FE profite d’un tarif encore plus attractif chez Bouygues Telecom. En effet, il tombe au prix d’un euro seulement (+8 €/mois) lors de la souscription à un forfait Sensation 120 Go, et en entrant le code S21FE100 dans le panier.

Samsung Galaxy S21 FE : un S21 en mieux ?

Le Samsung Galaxy S21 FE n’a finalement que très peu de différences avec le Samsung Galaxy S21. L’une des plus importantes se trouve au niveau du capteur photo dédié au zoom, qui passe de 64 à 8 mégapixels. C’est le seul changement sur le triple capteur photo qui conserve donc toute sa polyvalence.

En revanche, certaines différences peuvent être considérées comme un atout. Le Samsung Galaxy S21 FE profite par exemple d’un processeur Snapdragon 888 (au lieu de l’Exynos 2100), et c’est une bonne chose. Il est plus puissant que son équivalent coréen, ce qui garantit au smartphone une meilleure longévité. Il est également compatible 5G. En revanche, la Fan Edition est équipée d’un peu moins de mémoire vive : 6 Go au lieu de 8 Go. À l’usage, la différence ne devrait pas franchement se faire ressentir. Du côté de l’écran, la diagonale s’allonge pour atteindre les 6,4 pouces. Voici ce qui devrait ravir celles et ceux qui utilisent leur smartphone pour consommer beaucoup de contenus vidéos.

Le meilleur de 2021, et même un peu plus

Le Samsung Galaxy S21 FE profite d’un écran haut de gamme. Il s’agit d’une dalle AMOLED, rafraîchie à 120 Hz. De quoi garantir une grande impression de fluidité, notamment lors de la navigation et du scroll dans les applications. C’est un confort d’utilisation qui rend presque impossible le retour à un écran 60 Hz.

Du côté de la batterie, le Samsung Galaxy S21 FE dispose d’une configuration sans surprise, mais qui promet de bons résultats. La batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide filaire 25 watts, et 15 watts sans fil. On retrouve également la charge sans fil inversée, qui permet de redonner de la batterie à vos écouteurs par exemple, en les posant simplement sur le dos du smartphone.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 FE est le premier smartphone de la firme à être équipé de l’interface One UI 4, qui repose sur Android 12. C’est la toute dernière version et, parmi les nouveautés, on retrouve entre autres :

un grand nombre de personnalisations visuelles (couleur des notifications, des icônes, etc.) ;

un volet de notification au design repensé et mieux intégré ;

de nouvelles fonctionnalités dans la galerie photo ;

et bien d’autres encore.

Le Samsung Galaxy S21 FE est déjà en promotion chez Bouygues Telecom

À peine sorti, le Samsung Galaxy S21 FE est déjà à prix doux chez Bouygues Telecom. En effet, vous pouvez l’obtenir à un euro seulement, avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Pour arriver à ce prix, vous devez entrer le code S21FE100 dans votre panier, et souscrire au forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom.

Il s’agit d’un forfait haut de gamme, qui comprend tout ce que l’on attend d’une bonne offre de 2022. Voici ce qu’il contient chaque mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Ce forfait mobile est proposé au tarif de 22,99 euros la première année, puis 42,99 euros avec un engagement de deux ans.