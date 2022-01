Nubia RedMagic 7 : des spécifications complètes apparaissent en ligne

La plateforme de certification chinoise TENAA s’est épanchée. On y trouve le détail complet des spécifications d’un nouveau modèle de smartphone Nubia dont la référence semble correspondre au futur RedMagic 7.

Tout nous provient de la TENAA. L’organisme de certification chinois a partagé les spécifications techniques d’un nouveau smartphone estampillé Nubia, et désigné pour l’instant par le numéro de série NX679J. Une référence qui avait déjà été aperçue en novembre et qui semble correspondre au RedMagic 7. Ce mobile devrait remplacer d’ici quelques mois l’actuel RedMagic 6, testé par nos soins en juillet dernier.

Si ces informations méritent encore d’être prises avec des pincettes (le rapport entre le modèle NX679J et le RedMagic 7 n’est pas encore établi de manière officielle), elles nous permettent d’avoir une première idée de la fiche technique que pourrait adopter le prochain smartphone gaming de Nubia.

Les spécifications du Nubia RedMagic 7 commencent à se montrer

On apprend ainsi que le RedMagic 7 mesurerait 170,57 x 78,33 x 9,5 mm pour un total de 215 grammes. L’appareil embarquerait un grand écran OLED Full HD+ (1080 par 2400 pixels) de 6,8 pouces disposant d’un capteur d’empreintes intégré. Sous cette grande dalle serait logé un processeur à huit cœurs cadencé à 2,95 GHz. Il pourrait bien s’agir du nouveau Snapdragon 8 Gen 1. La puce serait ici coupée à 8, 12 ou 16 Go de RAM suivant le modèle choisi, tandis que la capacité de stockage irait de 128 à 512 Go.

Côté photo, l’appareil est par contre un peu plus mystérieux. À ce stade, les listings de la TENAA évoquent simplement un total de quatre capteurs dont un module principal de 64 Mpx. Selon les informations dont nous disposons actuellement, le RedMagic 7 arborerait trois modules photo à son dos et un capteur selfie en façade.

Quoi qu’il en soit, le smartphone serait animé par Android 12 et alimenté par une batterie de avoisinant les 4500 mAh. Il pourrait enfin être rechargé à l’aide d’un bloc 165 W. Pour rappel, le RedMagic 6 se contentait d’un chargeur 66 W mais embarquait une batterie de 5050 mAh. Selon GizmoChina, le RedMagic 7 serait décliné en quatre coloris : rouge, vert, noir et bleu. Son lancement devrait se concrétiser dans les prochains mois.

