Motorola vient d'annoncer officiellement le premier smartphone équipé d'un Snapdragon 8 Gen 1. Il s'agit du Motorola Edge X30. Voici tout ce qu'on sait à son sujet.

Et le premier smartphone annoncé équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1 est… le Motorola Edge X30. La course faisait rage depuis quelques semaines entre Xiaomi et son Xiaomi 12 et la firme américaine, mais c’est finalement Motorola qui remporte le gros lot, nous rapporte Android Central.

Ce n’est pas une grande surprise. Juste après l’annonce du nouveau SoC de Qualcomm, Motorola avait été la première marque à annoncer que son prochain flagship en serait équipé. Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, de nombreuses marques se sont empressées de rejoindre la liste.

On attendait depuis de savoir qui remporterait la gloire un peu éphémère du « premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 1. » L’année dernière, c’est la gamme Xiaomi Mi 11 qui avait remporté le titre.

Du haut de gamme à tous les étages

Avec la nouvelle puce de smartphone, le Motorola Edge X30 est sans conteste un smartphone haut de gamme. À commencer par son écran, une dalle Oled de 6,7 pouces dotée d’un taux de rafraichissement de 144 Hz (capable de descendre à 48 Hz pour économiser de la batterie), d’un taux d’échantillonnage de 576 MHz et d’une définition FHD+.

Motorola se rattrape avec un capteur selfie tout feu tout flamme de 60 mégapixels situé au centre de l’écran dans un poinçon. Une édition spéciale du smartphone est même proposée avec la même caméra, mais ce coup-ci cachée sous l’écran.

Le reste de la configuration photo est plus classique : on trouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, le tout niché dans un bloc photo ovale plutôt élégant.

La vidéo en 8K, permise par le nouvel ISP du Snapdragon 8 Gen 1, devrait être possible.

Pour le reste de la configuration, vous pourrez compter sur une batterie de 5000 mAh. Motorola pourrait avoir musclé son jeu sur la charge rapide avec une puissance de 68W pour recharger son appareil. En guise d’interface, Android 12 devrait être disponible dès la sortie de la boîte.

On serait tenté de voir là le retour du géant déchu Motorola sur le devant de la scène, vu qu’en France la firme a quitté depuis longtemps le top 5. Ce serait oublier qu’aux États-Unis, Motorola fait toujours partie du top 3 des constructeurs les plus populaires en termes de ventes.

Prix et disponibilités du Motorola Edge X30

On ne connaît pas encore les prix français du Motorola Edge X30. On peut cependant vous dire qu’il débute à 3199 yuans (environ 444 euros en conversion simple) pour sa version 8 Go +128 Go. En 12+256 Go, il faudra débourser en Chine 3999 yuans, soit 555 euros environ. L’édition spéciale avec capteur selfie sous l’écran devrait se négocier à 3999 yuans également.

Le Motorola Edge X30. // Source : Motorola Le Motorola Edge X30. // Source : Motorola

Selon les premières images dévoilées par GSM Arena, deux coloris devraient être disponibles à la sortie : un noir et bleu clair.

Le Motorola Edge X30 pourrait sortir en France et en Europe avec un nom légèrement différent. Début des ventes en Chine le 15 décembre.

Motorola Edge S30

Au passage, Motorola a annoncé un autre smartphone : le Edge S30. Celui-ci est présenté par GSMArena comme un milieu de gamme, et ce, en dépit de son SoC Snapdragon 888+ qui l’aurait placé du côté du haut de gamme il y a encore quelques semaines.

Pour le reste, la fiche technique laisse passer quelques concessions, comme la présence d’un écran IPS LCD en Full HD+. Du LCD en 2021, même en 144 Hz comme c’est le cas ici, cela peut faire un peu peur.

Niveau bloc photo, on peut compter sur un capteur de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra selfie affiche du 16 mégapixels pour sa part.

Autre petite concession : la batterie est toujours de 5000 mAh mais la charge n’est que de 33W. Dernière différence : à la sortie de la boîte, vous utiliserez Android 11.

Pour se procurer le Moto Edge S30, il faudra débourser 1999 yuans (277 euros) en 6+128 Go et 2599 yuans (361 euros) pour la version 8 + 256 Go. Début des ventes prévu pour le 21 décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.