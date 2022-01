Le smartphone Linux PinePhone Pro Explorer fait ses premiers pas

Pine64 va expédier ses premiers exemplaires du PinePhone Pro. Un smartphone conçu pour les distributions GNU/Linux compatibles ARM. Avis aux connaisseurs.

Pine64, le fabricant de micro-ordinateurs, une alternative aux produits Raspberry Pi, de l’édition Pine Phone KDE et du Pinebook Pro, se prépare à lancer l’édition PinePhone Pro Explorer.

Les premiers PinePhone Pro Explorer sont disponibles

L’appareil fait suite au PinePhone, qui s’était fait remarquer en 2019 pour sa base Linux et ses commutateurs de confidentialité, permettant de couper physiquement l’accès à certains composants. Aujourd’hui Pine64, le groupe à l’origine de l’appareil, revient avec une version Pro qui conserve les acquis de son prédécesseur, mais en poussant les curseurs vers le haut en termes de performances… même si l’on reste loin de ce que proposent les ténors du marché Android à tarif équivalent.

Les premiers smartphones vont être vendus aux États-Unis. Cependant, attention, il s’adresse principalement aux passionnés de Linux et aux développeurs expérimentés ayant une expérience des systèmes embarqués.

Le PinePhone Pro peut exécuter plusieurs versions de Linux basées sur ARM et il utilise un SoC ARM RK3399S de Rockchip, qui se compose de deux cœurs A72 rapides à 1,5 GHz et de quatre cœurs A53 à 1,5 GHz moins puissants. Il est livré avec 4 Go de mémoire RAM DDR4, 128 Go de stockage en eMMC, un appareil photo principal Sony de 13 mégapixels et un appareil photo frontal de 8 mégapixels, une prise casque 3,5 mm, de la 4G (mais de 5G) et des broches pogo pour brancher un clavier externe ou d’autres accessoires compatibles.

Le téléphone Linux dispose également d’un emplacement pour carte Micro SD jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire et d’une batterie Li-Po 3000 mAh qui est en fait amovible. Par contre, l’appareil n’a qu’une garantie de 30 jours. Le téléphone dispose également d’une sortie vidéo via USB-C et offre un transfert de données USB 3.0, ce qui n’est pas courant sur les smartphones Android.

Vous aurez le choix d’installer une des différentes distributions GNU/Linux compatibles dont Arch Linux, Manjaro, Mobian (basée sur Debian) ou encore postmarketOS.

Bref, si vous êtes intéressés, ça se passe par là pour commander un PinePhone Pro Explorer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.