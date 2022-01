Redmi Note 11 et 11s : leurs tarifs sont déjà en baisse, à la veille de leur lancement

Championne incontestée du rapport qualité-prix, la gamme Redmi Note de Xiaomi accueille de nouveaux appareils en 2022. Annoncés cette semaine, les Redmi Note 11 et 11s seront en promotion dès demain chez AliExpress pour leur lancement.

C’est devenu une coutume. Chaque année, Xiaomi présente sa nouvelle gamme de smartphones Redmi Note. Et chaque année ils se placent parmi les meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Et ce notamment grâce à un rapport qualité-prix très agressif.

La cuvée 2022 de Redmi Note ne semble pas déroger à la règle. Les 4 nouveaux Redmi Note 11 affichent une fois de plus des caractéristiques alléchantes pour un prix très contenu. Un tarif d’autant plus accessible pour leur lancement, puisque les Redmi Note 11 et Redmi Note 11s seront en promotion dès demain à 9 heures chez AliExpress grâce au code promo redmi60.

Découvrir le Redmi Note 11 à 154 euros redmi60

Découvrir le Redmi Note 11s à 214 euros redmi60

Attention toutefois, les stocks et le nombre de coupons sont limités.

Redmi Note 11 et Note 11s : les futurs rois du milieu de gamme ?

C’est ce mercredi 26 janvier que Xiaomi a présenté les nouveaux Redmi Note 11 et Redmi Note 11s. Une conférence attendue, puisque de nombreuses informations concernant ces smartphones demeuraient inconnues. Et ils ne déçoivent pas : même si les deux smartphones se ressemblent beaucoup, ils disposent d’une fiche technique particulièrement attractive.

À commencer par l’écran de 6,43 pouces : dalle AMOLED, définition Full HD+ et taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ils cochent des cases que certains appareils plus onéreux n’ont pas. L’écran des Redmi Note 11 promet des couleurs vives et une fluidité agréable.

C’est au niveau des performances que l’on trouve l’une des deux différences entre le Redmi Note 11 et le Note 11s. Le premier est équipé d’un processeur moins puissant : le tout nouveau Snapdragon 680. Cette puce de milieu de gamme ne devrait pas avoir de mal à faire tourner les applications du quotidien. Le Redmi Note 11s embarque lui un processeur de MediaTek : le Helio G96. Celui-ci offre de la puissance supplémentaire, et permet de jouer à des jeux 3D à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands.

La deuxième différence se situe au niveau du bloc photo arrière. Au total, on retrouve un total de 4 capteurs photo au dos de chaque appareil. Mais le Redmi Note 11s hérite lui d’un capteur principal de 108 mégapixels, tandis que le Redmi Note 11 se contente d’un capteur de 50 mégapixels. Dans les deux cas, ces deux smartphones promettent une belle polyvalence en photo, notamment grâce aux objectifs macro et ultra grand angle. Les photos de la version « s » devraient toutefois profiter d’un plus haut niveau de détails.

Fidèle à sa tradition, Xiaomi semble également avoir particulièrement soigné l’autonomie de ses Redmi Note 11 et Note 11 s. Les deux appareils embarquent une grande batterie de 5000 mAh, épaulée par une charge rapide à 33 watts. Même si l’autonomie n’a pas encore été mesurée, elle devrait n’avoir aucun mal à dépasser la journée d’utilisation intensive, voire un peu plus.

Redmi Note 11 : une belle promotion pour accompagner le lancement

Pour accompagner le lancement de ces deux futurs best seller, AliExpress vous permet déjà de réaliser des économies. En effet, le code promo redmi60 permet d’économiser 15 euros sur les deux smartphones dès leur lancement, demain à 9 heures. Une belle remise pour des smartphones déjà proposés à des tarifs très attractifs. Le Redmi Note 11 descend au prix de 154 euros, tandis que le Redmi Note 11s passe à 214 euros.

Découvrir le Redmi Note 11 à 154 euros redmi60

Découvrir le Redmi Note 11s à 214 euros redmi60

L’expédition des smartphones se fait depuis la Chine. Attendez-vous à quelques semaines de livraison avant de recevoir le smartphone dans votre boîte aux lettres. Les stocks et les coupons sont également limités.