P50 Pro, P50 Pocket, WATCH GT Runner : découvrez les offres de lancement sur les nouveautés Huawei

Lancées en Chine depuis le milieu de l’année dernière, les dernières nouveautés de Huawei sont désormais disponibles chez nous. Dès aujourd’hui, vous pouvez acquérir le P50 Pro, le P50 Pocket et la WATCH GT Runner. Et, cerise sur le gâteau, pour fêter ce lancement de produits, Huawei vous a préparé de petits codes de réduction permettant d’alléger la facture.

Cela fait quelques mois désormais que l’on entend parler des nouveaux produits estampillés Huawei. Mis en circulation en Chine courant 2021, le P50 Pro, le P50 Pocket et la WATCH GT Runner tardaient à pointer le bout de leur nez dans nos contrées. Ce n’est désormais plus le cas, car depuis le 26 janvier dernier, les nouveautés Huawei sont disponibles à l’achat en France.

Que ce soit le P50 Pro, qui se positionne comme un photophone d’excellente facture, ou le P50 Pocket qui entend clairement chasser sur les terres du Galaxy Z Flip 3, le cru 2022 de Huawei s’annonce très bon. On vous explique tout.

P50 Pro : un flagship qui mise sur la photo

Pour son P50 Pro, Huawei n’y est pas allé avec le dos de la cuillère et propose un terminal spécialisé dans la photo. C’est en effet une double matrice photo qui vous attend à l’arrière de l’appareil, qui accueille un large éventail de capteurs pour vous permettre de prendre une grande variété de clichés. La première matrice accueille un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur mono de 40 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Ce dernier permet aussi d’utiliser un mode macro pour prendre des clichés jusqu’à 2,5 cm du sujet. De son côté, la matrice inférieure dispose d’un objectif téléphoto sur un capteur 64 mégapixels doté d’un autofocus.

Pour supporter cette partie matérielle, Huawei mise sur de nombreuses avancées logicielles. Rendu des couleurs plus fidèle, réduction des aberrations chromatiques, captation de la lumière plus efficace et gestion plus précise du gamut DCI-P3 sont ainsi à l’ordre du jour. L’autofocus implémenté sur le capteur 64 mégapixels permet également de réduire le flou sur les sujets en mouvement, ce qui devrait faire des merveilles sur la plupart des clichés, mais aussi sur les vidéos, le P50 Pro étant capable de capturer des images en 4K HDR.

Pour le reste, ce P50 Pro offre une fiche technique très solide qui s’articule autour d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Côté écran, il dispose d’une dalle OLED incurvée de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une définition de 2700 par 1228 pixels. Une configuration premium qui devrait lui permettre de remplir sans sourciller toutes les tâches que vous lui confierez. D’autant plus qu’il embarque une batterie 4360 mAh compatible avec de la charge rapide (66W en filaire et 50W en sans fil).

Huawei P50 Pocket : un concurrent direct du Galaxy Z Flip3

Dans la droite lignée de Samsung et de son Galaxy Z Flip 3, Huawei a décidé d’investir le marché des smartphones pliables. Et c’est avec le P50 Pocket, un smartphone reprenant le form factor du téléphone à clapet, que Huawei a décidé de tenter sa chance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari semble réussi. Esthétiquement, la charnière à l’arrière se fait très discrète, invisible même, une fois le téléphone ouvert. Replié, il se révèle extrêmement compact et léger avec à peine 190 grammes sur la balance.

Côté matériel, ce P50 Pocket est lui aussi équipé d’une version du Snapdragon 888. Selon les modèles, vous pourrez obtenir entre 8 et 12 Go de RAM, et choisir un stockage de 256 ou 512 Go. L’écran pliable, pour sa part, est constitué d’une dalle OLED de 6,9 pouces pour une définition FHD+ (2790 par 1188 pixels). Un second écran, rond, a été implémenté sur la façade arrière, sous le capteur photo. De quoi consulter d’un coup d’œil notifications, morceaux de musique et autres joyeusetés sans avoir à ouvrir le P50 Pocket.

WATCH GT Runner : une montre connectée tournée vers la performance

Dernier produit lancé chez nous le 26 janvier dernier, la WATCH GT Runner est une montre connectée pensée pour les sportifs. Capable aussi bien d’accompagner l’activité physique que de suivre les constantes vitales, elle vient s’ajouter à la gamme où figure déjà la récente WATCH GT 3 (notée 7/10 par nos soins). Côté matériel, cette montre est construite autour d’un écran OLED de 1,43 pouce orné d’une couronne rotative et d’une bordure en céramique. Elle dispose en outre de capteurs permettant de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang, ainsi que d’un suivi GPS amélioré.

Avec cette nouvelle montre, Huawei à très largement travaillé les aspects relatifs au suivi des activités sportives. Le capteur TrueSeen est ainsi capable de mesurer avec une plus grande précision la fréquence cardiaque, la VO2 Max ou le seuil aérobie. Le constructeur a aussi pensé à implémenter des programmes d’entraînements spécifiques, comprenant même de quoi s’occuper sur les jours de récupération. Huawei s’est également concentré sur l’autonomie de sa montre en lui octroyant une batterie 451 mAh, qui lui permet théoriquement de fonctionner deux semaines durant.

