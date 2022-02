Samsung Galaxy S22 Ultra : comment faire baisser la facture en faisant reprendre son ancien smartphone

Le nouveau fleuron de Samsung ne manque certainement pas d’atouts entre son design en forme de Galaxy Note et sa fiche technique musclée. L’une de ses forces réside aussi dans son offre de lancement chez Samsung. En profitant d'un bonus de 100 euros sur la reprise de votre ancien téléphone, il est possible de faire baisser le prix du Galaxy S22 Ultra de moitié.

Pour son arrivée sur le marché, le Samsung Galaxy S22 Ultra fait les choses en grand. Ainsi, le constructeur sud-coréen offre un bonus de 100 euros, à cumuler avec le montant de la reprise de votre ancien smartphone pour tout achat du très bon S22 Ultra. En faisant reprendre votre Galaxy S21 Ultra, par exemple, vous pouvez donc économiser jusqu’à 620 euros sur la facture du Samsung Galaxy S22 Ultra. Avec un Galaxy S10 en bon état, comptez sur une réduction immédiate de 230 euros environ.

Concrètement, en profitant de cette offre de reprise, cela signifie que le Samsung Galaxy S22 Ultra peut être disponible à partir de 639 euros au lieu de 1 259 euros. Soit moins qu’un Galaxy S22 classique (vendu 859 euros).

Un TRÈS grand téléphone

Le design du Samsung Galaxy S22 Ultra ne manque pas de rappeler celui de feu le Galaxy Note. Il adopte ainsi un format rectangulaire tout en angle, ce qui confère une sensation de solidité lors de la prise en main. Ce qui est “rassurant” comme nous avons pu le constater dans notre test. D’autant plus que le S22 Ultra compte sur une certification IP 68 pour l’étanchéité à l’eau et du verre Corning Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière pour la robustesse. Il se pare de 5 coloris : bordeaux, noir, gris, bleu ciel et rouge.

La principale nouveauté de ce Galaxy S22 Ultra par rapport à la génération précédente est bien entendu l’arrivée du S-Pen. Et celui-ci s’intègre parfaitement à l’appareil, avec en plus un petit retour haptique lorsque vous l’insérez ou le retirez.

Au niveau de l’écran (de 6,8 pouces), Samsung a intégré tout son savoir-faire technologique. Cet écran AMOLED a la particularité de s’appuyer sur la technologie LTPO 2.0, ce qui veut dire qu’il peut passer de 120 Hz à 1 Hz afin de préserver l’autonomie. Pour le reste, vous faites face à un affichage très lumineux, avec une couverture colorimétrique excellente et un calibrage proche de la perfection. Autant dire que regarder du contenu sur Netflix ou travailler depuis le Galaxy S22 Ultra est particulièrement confortable.

Un smartphone puissant et polyvalent

Le Samsung Galaxy S22 Ultra n’est pas simplement un grand téléphone par ses dimensions. Il l’est aussi dans ses usages. L’arrivée du S-Pen le rend incontournable pour ceux qui aiment encore prendre des notes manuscrites à la volée. Chaque fois que le stylet est extrait, un volet de raccourci apparaît à l’écran avec toutes les applications compatibles.

Le Galaxy S22 Ultra se destine également aux photographes amateurs et professionnels. Son bloc photo, parfaitement intégré à la coque, comprend un capteur principal de 120 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels. Le premier offre un zoom optique x10 et un space zoom x100. Le second garantit un zoom optique x3 et un space zoom x30. Les clichés sont magnifiques, détaillés et particulièrement nets.

Le fleuron de Samsung abrite une puce Exynos 2200, de 8 à 12 Go de RAM et un espace de stockage pouvant grimper jusqu’à 1 To. Autant dire qu’il ne craint aucun usage et notamment le multitâche.

Pour ce qui est de l’autonomie, le S22 Ultra mise sur une batterie de 5 000 mAh qui lui offre une journée d’endurance. Il ne lui faut d’ailleurs qu’une heure pour récupérer toute son autonomie grâce à la charge rapide 45 W en filaire et 15 W en sans-fil.

Quels sont les avantages du Samsung Store ?

Pour le lancement du Samsung Galaxy S22 Ultra, le constructeur multiplie les avantages sur sa boutique officielle. À commencer par un bonus de reprise de 100 euros à ajouter au montant de votre ancien téléphone. Vous pouvez donc économiser entre 102 et 620 euros sur la facture finale du Galaxy S22 Ultra suivant le téléphone que vous voulez faire reprendre. Si vous possédez un Galaxy S21 Ultra, vous pouvez profiter du meilleur smartphone de la marque pour seulement 639 euros au lieu 1 259 euros.

Sur le site de Samsung, il est possible en quelques clics de savoir à combien s’élève la valeur de votre ancien appareil. Comptez par exemple sur un prix de reprise de 250 euros pour un Galaxy S20 en bon état (sans le bonus de reprise de 100 euros) ou 63 euros pour un Galaxy A50 de première génération (sans le bonus de reprise de 100 euros).

Qui plus est, Samsung adjoint une réduction de 150 euros sur les écouteurs sans-fil Galaxy Buds ou sur la montre connectée Galaxy Watch si vous prenez un accessoire en plus du smartphone. Enfin, un an d’assurance Samsung Care+ est offert, afin de protéger cet excellent smartphone dans les meilleures conditions.

Il ne s’agit pas du seul téléphone de Samsung à profiter d’avantages sur la boutique de la marque puisque les Samsung Galaxy S22 et S22+ bénéficient aussi de bonus, mais seulement jusqu’au 10/03. On retrouve non seulement le bonus de reprise de 100 euros ainsi que l’assurance offerte, mais une paire de Galaxy Buds Pro gratuite est également de la partie.