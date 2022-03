En ce moment, l’iPhone 11 reconditionné est à 1 € (+8 €/mois) grâce à cette offre 

Et si, au lieu de vous ruiner dans le dernier flagship de 2022, vous optiez pour un excellent smartphone de génération précédente ? C’est ce que propose Bouygues Telecom avec ses offres Sensation jusqu’au 13 mars. De quoi obtenir l'iPhone 11 reconditionné à 1 euro (+8 euros/mois pendant 24 mois), en souscrivant un forfait Sensation 90 Go.

Investir dans un smartphone de génération précédente est une très bonne idée, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, la version du système d’exploitation et de l’interface est mise à jour depuis assez longtemps pour que vous ne subissiez plus de bugs. Ensuite, parce que bien souvent, les améliorations d’un modèle à l’autre sont assez minimes. Procéder ainsi vous permet d’obtenir un nouveau terminal avec un excellent rapport qualité/prix.

C’est par exemple le cas de l’iPhone 11 reconditionné qui, accompagné d’un forfait Bouygues Sensation 90 Go, passe à 1 euro (+8 euros/mois) grâce au code GJ50 et à une ODR de 50 euros.

L’iPhone 11 reconditionné à 1 euro par mois (+8 euros/mois) avec un forfait Sensation 90 Go

Sorti en 2019, l’iPhone 11 n’en est pas moins un smartphone bourré de belles qualités. Ayant obtenu la très bonne note de 9/10 dans nos colonnes, il offre des prestations premium, même en 2022. On notera ainsi en plus d’un design reconnaissable entre tous, la présence d’une batterie très longue durée, d’un bel écran Retina HD de 6,1 pouces très bien calibré sans oublier, en son cœur, la puissante puce A13 Bionic.

Trois points forts qui confèrent à cet iPhone 11 un excellent rapport qualité/prix. Côté stockage, il profite au choix de 64 ou 128 Go selon votre besoin. Le smartphone de la firme à la pomme est également livré nativement avec iOS 13, mais la mise à jour vers iOS 15 est compatible avec ce modèle. Le module photo enfin, est équipé avec un double capteur de 12 mégapixels aux couleurs très justes et fera des merveilles pour les vidéastes amateurs.

Grâce au code GJ50 et à 50 € remboursés après achat, l’iPhone 11 reconditionné est proposé à 1 euro (+8 €/ mois) pendant 24 mois et s’accompagne d’un forfait Bouygues Sensation de 90 Go à 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 33,99 euros par mois pendant les 12 derniers mois d’engagement. Bonus, l’offre est compatible avec la réduction client Bbox. Elle vous permet de bénéficier de 6 euros de réduction mensuelle sur votre forfait.

Dans le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, vous pourrez trouver :

90 Go de datas dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse ;

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

Une seconde carte SIM internet incluse pour utiliser votre forfait sur vos appareils connectés compatibles.

D’autres avantages sont également au menu lorsque vous souscrivez à l’offre de Bouygues Telecom :

Internet en illimité le week-end ;

; Tous les deux ans, vous pouvez changer de smartphone à tarif préférentiel ;

Bouygues Telecom vous prête gratuitement un smartphone de remplacement en cas de panne, perte, vol ou casse de votre mobile ;

La reprise du smartphone à prix garanti lors du renouvellement de votre forfait.

L’iPhone 13 est à 199,90 euros (+8 euros/mois) avec un forfait Sensation 150 Go

Si vous préférez bénéficier du tout dernier smartphone d’Apple, Bouygues Telecom a également pensé à vous avec une offre dédiée. Grâce au code GJ100, une réduction permet de faire chuter le prix de ce très bon smartphone de 299,90 euros à 199,90 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois). Vous pouvez même faire baisser son prix à 129,90 euros grâce au bonus reprise de 70 euros — pour un téléphone d’une valeur minimum de 10 euros.

Sorti en octobre dernier, la rédaction a eu l’occasion de tester le tout dernier modèle d’Apple. Bonne pioche encore une fois puisqu’il a obtenu l’excellente note de 9/10. Il faut dire que par rapport au modèle précédent, il s’équipe de quelques améliorations bienvenues. La Puce Bionic A15 d’abord, qui assure une fluidité incomparable dans n’importe quelle situation.

L’autonomie passe à 19 heures (contre 17 sur l’iPhone 12 et 11) et le produit offre une toute nouvelle option à 512 Go de mémoire, venant ainsi compléter les traditionnels 128 et 256 Go de stockage. Pour ce qui est de la photographie, les évolutions sont plus timides (on reste sur le sempiternel double capteur de 12 mégapixels), mais l’iPhone 13 profite de nouveaux modes plus qu’intéressants en prise de vue, et se voit octroyer en vidéo un mode cinématique proprement bluffant. On soulignera enfin que l’iPhone 13 est compatible avec la nouvelle norme réseau 5G.

Pour l’accompagner, le forfait Bouygues Sensation 150 Go comprend :

150 Go de datas en France dont 80 Go disponibles depuis l’Europe, les DOMS et la Suisse ;

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays ;

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine, et depuis l’Europe, les DOMS et la Suisse vers la France et ces pays.

Pour résumer : l’iPhone 13 ne vous coûtera que 199,90 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) grâce au code GJ100 et à 70 € remboursés après achat, et il sera accompagné d’un forfait Sensation 150 Go à 23,99 euros par mois pendant 12 mois puis 42,99 euros par mois sur la dernière année d’engagement. L’offre est compatible avec la réduction client Bbox. Elle vous permet de bénéficier de 6 euros de réduction mensuelle sur votre forfait. Comme expliqué plus haut, un bon reprise de 70 euros pour

Le Galaxy S21 FE 5G est à 1 euro (+6 euros/mois) avec un forfait Sensation 150 Go

Petit dernier des Samsung FE 5G, le Galaxy S21 FE 5G regroupe le meilleur de la gamme S21 à un prix contenu. Il emprunte d’ailleurs de nombreuses caractéristiques à son cousin, tant au niveau du design que de la fiche technique.

Avec un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces, ce smartphone peut se targuer d’afficher des couleurs chatoyantes et une fluidité sans accroc. Côté performances, c’est ce bon vieux (comprenez récent et excellent) Snapdragon 888 qui est à l’ouvrage. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage viennent compléter la panoplie. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est livré avec la dernière version d’Android et l’interface OneUI 4. Le module photo, enfin, n’est pas en reste avec un triple capteur 12 + 64 + 12 mégapixels, assurant des photos de belle qualité dans presque toutes les situations.

Jusqu’au 13 mars, le Samsung Galaxy S21 FE 5G bénéficie de 150 euros de réduction grâce au code GJ100 et à 50 € remboursés après achat, ce qui fait chuter son prix à 1 euro (+8 euros/mois pendant 24 mois). Il est également livré avec un forfait Sensation 150 Go. L’offre est compatible avec la réduction client Bbox. Elle vous permet de bénéficier de 6 euros de réduction mensuelle sur votre forfait.