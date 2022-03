AirPods 2, OnePlus 9, Mi 11 lite : découvrez les nouvelles promotions de l’anniversaire AliExpress

Les promotions n’en finissent plus de pleuvoir chez AliExpress. Pour son anniversaire, la célèbre marketplace continue de casser le prix de nombreux produits tech’, dont les excellents Apple AirPods 2 qui passent sous le seuil des 100 euros.

Depuis hier, AliExpress multiplie les bons plans sur les smartphones, tablettes, aspirateurs robots et autres appareils tech’. La raison ? Le site marchand fête son 12e anniversaire et compte bien vous en faire profiter.

Mais dépêchez-vous, car les stocks diminuent à vitesse grand V. Il ne vous reste que quelques jours pour profiter des codes promo et des coupons vendeurs et ainsi faire tomber le prix des AirPods 2 à 99 euros ou du Xiaomi Mi 11 lite NE 5G à 245 euros.

Et histoire de vous faire gagner du temps, nous vous avons compilé les offres les plus intéressantes de la journée.

En bref :

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à 245 euros au lieu de 275 euros ;

les Apple AirPods 2 à 99 euros au lieu de 129 euros ;

Le OnePlus 9 à 369 euros au lieu de 429 euros ;

Le Roborock S7 à 398 euros au lieu de 470 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à 245 euros au lieu de 275 euros

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE opte pour un design soigné et agréable en main, avec des bords et des angles arrondis. Sa dalle AMOLED de 6,55 pouces assure une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, on trouve un récent Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration qui permet de naviguer ou jouer sans ralentissement.

Reste la photo. Le Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G fait preuve d’une belle polyvalence puisqu’il embarque trois capteurs, à savoir une caméra principale de 64 mégapixels (f/1.79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2.4). À l’avant, une caméra selfie de 20 mégapixels se glisse dans un poinçon en haut de l’écran. Que vous soyez un aficionados des selfies ou un photographe en herbe, vous pourrez laisser libre cours à votre amour de la prise de vue.

Le Xiaomi 11 lite 5G NE est vendu 245 euros chez AliExpress contre 275 euros en temps normal. Pour cela, entrez le code promo SDFRP027 dans votre panier.

Le Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G à 245 euros chez AliExpress SDFRP027

Les Apple AirPods 2 à 99 euros au lieu de 129 euros

Remplacés par les AirPods 3, les AirPods 2 restent d’excellents écouteurs sans-fil pour écouter sa musique. Ils ont l’avantage de bien épouser le creux des oreilles, bien qu’ils ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Au niveau du son, les AirPods 2 proposent un rendu clair et équilibré. Surtout, l’isolation passive est particulièrement efficace pour atténuer les bruits ambiants.

Mais le vrai changement réside dans l’arrivée de Siri. Les AirPods 2 sont capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri » sans action physique. Vous pouvez ainsi envoyer des messages ou programmer des rappels sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche. Pratique lors de vos déplacements en transports en commun, ou lorsque vous avez les mains prises.

Comme toujours avec les produits Apple, les AirPods 2 s’intègrent parfaitement dans l’écosystème de la marque. Bien entendu, ils sont également compatibles avec les appareils Android. Enfin, vous pouvez compter sur une autonomie de 5 heures en écoute musicale et jusqu’à 24 heures d’endurance totale avec le boîtier.

Les Apple AirPods 2 chutent 99 euros au lieu de 129 euros. Il suffit d’appliquer le code promo SDFRP032.

Retrouver les Apple AirPods 2 à 99 euros SDFRP032

Le OnePlus 9 à 369 euros au lieu de 429 euros

Un smartphone haut de gamme qui a fait quelques petites concessions sur des points de détail : voilà comment on peut résumer le OnePlus 9. Son écran AMOLED Full HD est quasiment parfait, son processeur Snapdragon 888 lui offre une véritable puissance et son design efficace le rend agréable à utiliser quotidiennement.

Sa dimension photo aurait gagné à être plus polyvalente mais reste suffisante pour prendre de jolis clichés. Enfin, son autonomie lui permet de tenir une bonne journée d’usage. Il est même possible de le recharger complètement en 30 minutes grâce à la Warp Charge.

Vendu habituellement 429 euros, le OnePlus 9 tombe à 369 euros chez AliExpress grâce au code SDFRP028.

Découvrir le OnePlus 9 à 369 euros SDFRP028

Le Roborock S7 à 398 euros au lieu de 470 euros

Le Roborock S7 offre tout ce qu’on attend d’un bon aspirateur-robot. Il possède deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière, dont une principale en caoutchouc pour récupérer facilement les petits débris qui traînent. Le bac à poussière du Roborock S7 est plus grand que celui du S5 Max puisqu’il peut contenir jusqu’à 470 ml de poussière.

Bien entendu, une serpillière est également de la partie. Celle-ci vibre pour frotter la saleté et ne plus simplement l’essuyer. Elle est d’ailleurs capable de s’élever afin d’éviter une surface fragile, comme un tapis. Le parcours du Roborock S7 est entièrement programmable depuis l’application dédiée. Vous pouvez ainsi lui interdire certaines zones, ou encore le faire nettoyer seulement votre chambre quand vous êtes dans le salon.

Le Roborock S7 est proposé au prix de 398 euros au lieu de 470 euros chez ALiExpress grâce au code SDFRP062.