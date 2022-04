Xiaomi Fan Festival : 5 promos pour s’y retrouver dans cette avalanche de bons plans

Cette année encore, Xiaomi nous gâte avec une nouvelle édition de son Fan Festival. L’occasion de réaliser de très bonnes affaires sur les smartphones et objets connectés du constructeur. C’est par exemple le cas de l’excellent Poco F3 qui tombe à 279 euros.

C’est désormais une tradition : avec le mois d’avril débute le Fan Festival de Xiaomi. Un événement destiné à célébrer la marque chinoise et permettant aux fans de profiter de jolies ristournes sur de nombreux produits issus du catalogue du constructeur. Jusqu’au 18 avril prochain, le Mi Store et de nombreux vendeurs partenaires se plient donc en quatre pour vous proposer des offres toutes plus intéressantes que les autres. Et afin de vous aider à y voir clair, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures promotions disponibles actuellement.

Les promotions du Mi Fan Festival en bref :

Le Poco F3 à 249 euros (au lieu de 369 euros)

Sorti il y a un peu moins d’un an, le Poco F3 fait partie des coups de cœur Frandroid de l’année 2021. Ayant récolté un joli 9/10 à l’occasion de notre test, ce smartphone allie puissance, polyvalence et esthétique, avec un positionnement tarifaire assez bas par rapport à ses prestations. Équipé d’un Snapdragon 870 épaulé par 6 Go de RAM, il vous accompagnera sans souffler dans la plupart des usages, jeu 3D un brin exigeant compris.

Il embarque en outre une superbe dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience fluide en toutes circonstances. Pour ne rien gâcher, cette dernière offre des couleurs bien calibrées ainsi qu’un joli contraste. Côté logiciel, MIUI 12 sous Android fait des merveilles et propose une expérience agréable, fluide et parfaitement personnalisable.

Jusqu’au 18 avril prochain, vous pourrez bénéficier d’une ristourne de 120 euros sur le Poco F3 et obtenir ce très bon smartphone à 249 euros au lieu de 369 euros.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 269 euros (au lieu de 369 euros)

S’il a abandonné le Mi classique des smartphones de la marque, ce Xiaomi 11 Lite 5G NE s’inscrit dans la droite lignée des modèles du constructeur en proposant des prestations de qualité au meilleur prix. Il se distingue notamment par une excellente dalle AMOLED FHD+ (2400 par 1080 pixels) de 6,55 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience fluide et une expérience de visionnage confortable.

Côté fiche technique, ce Xiaomi 11 Lite 5G NE peut compter sur un Snapdragon 778G et 8 Go de RAM, ainsi que sur un GPU Adreno 642L pour lui permettre de gérer aisément la plupart des charges que vous imposerez. Il dispose aussi d’une excellente autonomie assurée par sa batterie de 4250 mAh et sa charge rapide 33 W. Son bloc photo, qui embarque un capteur principal à 64 mégapixels ainsi qu’un grand-angle et un capteur macro, lui offrent enfin une jolie polyvalence.

En ce moment, le Xiaomi 11 Lite 5G NE bénéficie d’une promotion qui lui fait perdre 100 euros sur son prix habituel. Vous pourrez donc l’acquérir pour 269 euros au lieu de 369 euros en temps normal.

Le Xiaomi Redmi Note 11 128 Go à 229 euros (au lieu de 249 euros)

Après nous avoir séduits avec un Redmi Note 10 très réussi, Xiaomi ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a sorti son Redmi Note 11 au début de l’année 2022. Un smartphone qui reprend les forces de son prédécesseur en l’améliorant suffisamment pour le rendre encore plus pertinent. Servi par un écran OLED 90 Hz de 6,43 pouces à la calibration impeccable, il dispose aussi d’une fiche technique portée par un Snapdragon 680 et 4 Go de RAM.

Il se distingue aussi grâce à une excellente autonomie avec son accumulateur de 5000 mAh et sa charge rapide 33 W qui lui permet de récupérer jusqu’à 90 % de batterie en une heure. Il propose enfin une expérience photo tout à fait convaincante grâce à un capteur principal de 50 mégapixels, suppléé par un ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur de champ.

Noté 8/10 lorsque nous l’avons testé, le Xiaomi Redmi Note 11 est actuellement proposé en promotion sur le Mi Store avec une réduction qui le fait tomber à 229 euros.

Les Xiaomi Watch S1 Active GL à 169 euros et S1 GL à 229 euros

Lancées il y a quelques semaines, les nouvelles montres connectées de Xiaomi ne font que confirmer la montée en puissance du constructeur dans ce domaine. Avec ses deux modèles, l’un au design orienté sport (la Watch S1 Active) et l’autre qui tend plus vers un design classique (la Watch S1), Xiaomi nous propose des montres sobres aux finitions soignées, dotées d’un écran AMOLED de bonne facture.

Elles embarquent un arsenal de capteurs qui permettent un large éventail de mesure (oxygénation du sang, fréquence cardiaque, analyse du sommeil, lumière ambiante) pour assurer un suivi précis de votre activité et de votre santé. En limitant l’installation d’applications tierces, Xiaomi permet aussi à ses montres de proposer l’une des meilleures autonomies du marché, avec près de 5 jours en continu.

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active GL vous est proposée à 169 euros au lieu de 199 euros habituellement. Elle est disponible chez Fnac et Amazon :

Découvrir la Watch S1 Active GL à 169 euros chez Fnac ;

découvrir la Watch S1 Active GL à 169 euros chez Amazon.

La Watch S1 de son côté, qui a récolté un joli 7/10 chez nous, tombe à 229 euros chez Fnac au lieu de 269 euros en temps normal.

Le Mi 2K Gaming Monitor 27 à 349 euros (au lieu de 499 euros)

Si vous cherchez un moniteur taillé pour le jeu à un tarif abordable, ce Mi 2K Gaming Monitor pourrait bien vous convenir. Récemment arrivé sur le marché des écrans pour PC, Xiaomi a fait forte impression avec un produit au rapport qualité-prix impressionnant. Cette dalle IPS de 27 pouces, dotée d’une définition QHD (2560 par 1440 pixels), possède de sérieux atouts en sa faveur, à commencer par un excellent taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (4 ms gris à gris), qui s’avèrent amplement suffisants pour jouer dans de bonnes conditions.

Il bénéficie aussi d’une très bonne luminosité (400 cd/m²) qui lui permet d’afficher des couleurs vives et des noirs profonds. Des couleurs qui sont aussi très précises grâce à une couverture à 95 % du gamut DCP-P3 et la compatibilité avec le HDR 400. Les ports DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 et USB 3.0 viennent compléter la panoplie.

Proposé habituellement à 499 euros, le Mi 2K Gaming Monitor bénéficie d’une jolie ristourne de 150 euros à l’occasion de ce Mi Fan Festival. De quoi l’obtenir à 349 euros, soit un très bon prix pour ce moniteur gaming.