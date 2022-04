Le Redmi Note 11 Pro+ 5G vient de sortir, et il coûte déjà 120 euros de moins

La gamme Redmi Note 11 s'enrichit d'un nouvel appareil : le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Et il apporte une caractéristique de taille : la charge ultra rapide à 120 watts. Le nouveau smartphone de Xiaomi est déjà en promotion, avec une remise de 120 euros sur AliExpress.

Cette année, la gamme Redmi Note 11 passe à la vitesse supérieure. Le constructeur vient de commercialiser un nouvel appareil dans cette gamme : le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Et comme son nom l’indique assez explicitement, il s’agit d’une version plus évoluée du Redmi Note 11. À tel point qu’il affiche certaines caractéristiques d’appareils haut de gamme (charge 120 watts, écran 120 Hz…), en conservant un tarif de smartphone de milieu de gamme.

Un tarif d’autant plus avantageux pour son lancement grâce à une offre AliExpress. En cumulant une offre promotionnelle et un coupon vendeur, le prix du Redmi Note 11 Pro+ 5G chute à 329 euros seulement. C’est 120 euros de moins que le prix affiché sur le site officiel de Xiaomi en France. À ce prix, difficile de trouver un smartphone récent aussi bien équipé.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G en bref :

un écran AMOLED 120 Hz ;

une charge ultra rapide à 120 watts ;

un puissant processeur MediaTek compatible 5G.

Redmi Note 11 Pro+ 5G : la course aux chiffres

Rares sont les téléphones abordables aussi bien équipés que le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Le dernier téléphone de Xiaomi cumule les bons points, à commencer par le design. Xiaomi délivre ici une très belle copie : le smartphone est élégant, le revêtement n’attrape pas les traces de doigts et les bordures carrées sont du plus bel effet. Même le module photo est joliment intégré.

Un capteur 108 mégapixels à un prix accessible

Ce dernier abrite trois capteurs, dont un principal de 108 mégapixels. Celui-ci est capable de capturer de très bons clichés. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G peut prendre des photos aux couleurs vives ; avec un très bon piqué. Un niveau de détails permis par la haute définition du capteur. Même de nuit, il s’en tire avec les honneurs.

Écran AMOLED et 120 Hz : l’accord parfait

Des photos que vous pourrez analyser sous toutes les coutures sur l’écran du Redmi Note 11 Pro+ 5G. Xiaomi a choisi une dalle AMOLED d’une grande qualité pour son nouveau smartphone. Celle-ci mesure 6,67 pouces, offre une définition Full HD+ et surtout un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous connaissez la chanson : une fois que l’on a goûté à un écran aussi fluide, il est presque impossible de revenir en arrière.

Un processeur gravé en 6 nm compatible 5G

Et ce n’est pas le processeur qui va venir brider cette expérience. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé d’un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 920. Gravé en 6 nm, il offre de très bonnes performances pour le prix. La navigation sur internet et entre les applications est fluide, tandis que les jeux 3D bien optimisés n’ont aucun mal à fonctionner. À condition de ne pas pousser le niveau de graphisme au plus élevé. Enfin, il offre une compatibilité 5G.

Une charge aussi rapide que l’éclair

Le plus grand atout du Redmi Note 11 Pro+ 5G réside dans sa batterie. Celle-ci est d’abord très généreuse, puisqu’elle mesure 4500 mAh. Mais surtout, la vitesse de la charge rapide culmine à 120 watts. Une première pour un smartphone aussi accessible. Dans les faits, il ne faut que 15 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie selon Xiaomi. Voilà de quoi ne plus jamais tomber en rade de batterie.

Redmi Note 11 Pro+ 5G : déjà 120 euros de remise

À peine annoncé sur le marché européen, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est déjà à prix cassé sur AliExpress. Son prix chute à 329 euros, soit 120 euros de moins que celui affiché sur le site officiel de Xiaomi.

Une remise d’abord permise par une réduction immédiate, mais aussi un coupon vendeur de 20 euros. Pour le trouver, vous devez d’abord cliquer sur « Obtenir des coupons » sous le prix du produit, puis sélectionner celui de 20 euros. La remise s’appliquera ensuite dans votre panier.

Enfin, l’expédition s’effectue depuis les entrepôts français d’AliExpress. Ce qui veut dire que la livraison ne devrait pas dépasser les cinq jours ouvrés.