Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G et 11S 5G officialisés : charge 120W et petits prix

Les Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11S 5G viennent compléter l'entrée de gamme de Xiaomi. Le premier ajoute surtout un charge 120W à la version Pro classique, tandis que le Note 11S 5G change pas mal de points de la fiche technique du 11S 4G.

On pensait la série des Xiaomi Redmi Note 11, c’était sans compter l’arrivée de deux nouveaux challengers : voici que Xiaomi annonce les Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11S 5G pour compléter son entrée de gamme. Voici comment les différencier du lot.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G, la charge 120W au cœur

On commence par celui qui se veut « l’Ultime Redmi Note », le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il reprend dans les grandes lignes la fiche technique du Redmi Note 11 Pro 5G, avec une légère modification côté batterie et charge.

On passe en effet d’une batterie assez imposante de 5000 mAh à 4500 mAh. On espère ainsi que le téléphone sera légèrement moins épais que son compère. Mais son plus gros argument est bien entendu l’ajout d’un charge 120W, capable, selon Xiaomi, de passer de 0 à 100 % en 15 minutes. Ajoutons que le chargeur est bien fourni dans la boîte.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G // Source : Xiaomi Redmi Le Redmi Note 11 Pro+ 5G // Source : Xiaomi Redmi Le Redmi Note 11 Pro+ 5G // Source : Xiaomi Redmi

Pour le reste, on retrouve l’écran Amoled de 6,67 pouces en Full HD+ et 120 Hz, la puce 5G MediaTek Dimensity 920 et les trois capteurs photos 108 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels (grand angle, ultra grand angle et macro). L’écran est en outre protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et la certification IP 53 est toujours là. Le téléphone est par ailleurs livré avec MIUI 12.5, basé sur Android 11.

Sur le plan de la connectivité, on passe à du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, ce qui est toujours intéressant pour la durée de vie de l’appareil.

Trois versions du smartphone seront commercialisées. Seuls les prix en dollars s’avèrent malheureusement pour l’heure disponibles. Ceux-ci permettent au moins de se constituer une idée du prix en euros. Les voici :

6 Go + 128 Go = 369 dollars ;

8 Go + 128 Go = 399 dollars ;

8 Go + 256 Go = 449 dollars.

Redmi Note 11S 5G

On pourrait penser que le Redmi Note 11S 5G reprend la fiche technique du 11S en lui ajoutant la 5G, mais ce serait trop simple.

Il troque en effet l’Helio G96 pour une Mediatek 810, équipée de la 5G, une puce qui a l’avantage d’être légèrement plus puissante et dotée d’une meilleure finesse de gravure (6 nm contre 12 nm). Le reste de la connectivité se limite toujours à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1, avec la présence d’une puce NFC.

Mais le changement de nom signifie aussi un écran plus grand, avec une dalle de 6,6 pouces contre 6,47 pouces, toujours en LCD, et toujours avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Assez logiquement, le Note 11S 5G affiche des mensurations plus généreuses : 163,56 mm de hauteur contre 159,87, 8,75 mm d’épaisseur contre 8,09 sur le 11S 4G et un poids passant de 179 grammes à 195 g.

Autre changement notable : la configuration photo change aussi quelque peu. Le Redmi Note 11S 5G affiche un module principal de 50 mégapixels contre 108 mégapixels chez le 11S 4G.

Pour le reste, le téléphone conserve la charge 33W et sa batterie de 500 mAh, ainsi que le support de MIUI 13 basé sur Android 11 dès la sortie de la boîte.

Trois versions du Redmi Note 11S 5G seront proposées. Nous ne connaissons pour l’heure que les prix en dollars :

4 Go + 64 Go = 249 dollars ;

4 Go + 128 Go = 279 dollars ;

6 Go + 128 Go = 299 dollars.

