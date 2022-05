SFR vous gâte avec un bundle Galaxy S21 FE et Galaxy Watch 4 à prix réduit

Lancé en début d’année à l’occasion du CES, le Galaxy S21 FE 5G se fait une place parmi les smartphones disponibles avec les forfaits SFR dotés du Bonus Smartphones. En ce moment, et jusqu’au 20 juin prochain, il est vendu en bundle avec une Galaxy Watch 4 4G (40 mm) à 51 euros (+8 euros/mois) avec le forfait 5G 150 Go de l'opérateur.

Comme pour la génération précédente, la gamme Galaxy S21 se voit dotée, quelques mois après sa sortie, d’un terminal estampillé Fan Edition (ou FE). Celui-ci reprend les points forts de la série à un tarif bien plus abordable. Le Galaxy S21 FE se positionne ainsi comme un excellent téléphone porté par une fiche technique d’une rare solidité et un design revu et corrigé.

En ce moment, SFR vous propose de découvrir cet excellent mobile à prix réduit dans le cadre de ses forfaits avec Bonus Smartphone. Mieux, il est actuellement disponible en pack avec la Galaxy Watch 4 4G (40 mm) jusqu’au 20 juin prochain, pour 51 euros seulement (+8 €/mois). Comment obtenir ce tarif avantageux ? Eh bien tout simplement en souscrivant l’abonnement 5G 150 Go de l’opérateur pendant 24 mois et en bénéficiant d’une ODR de 50 euros. On vous explique tout.

Galaxy S21 FE : Une fiche technique solide au service d’un excellent smartphone

Pour cette version FE du Galaxy S21, Samsung a très largement revu sa copie. À commencer par le design qui s’est globalement allégé par rapport à ses aînés. Plus fin, grâce à un bloc photo plus compact, il est aussi plus léger grâce à sa coque en plastique. Elle se décline d’ailleurs en quatre coloris aux tonalités douces : graphite, olive, lavande et blanc, qui lui confèrent une certaine élégance.

Autre point retravaillé par le constructeur : la fiche technique. Samsung n’y est pas allé de main morte puisque c’est un excellent Snapdragon 888 qui équipe son terminal, ici suppléé par 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go, le tout propulsé par One UI 4, l’interface maison de Samsung. Une combinaison qui vise l’efficacité et la fluidité et qui est sans surprise capable de surmonter haut la main les tâches que vous pourrez lui confier.

Côté écran, le Galaxy S21 FE est équipé d’une dalle FHD+ de 6,4 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz lui assurant une jolie fluidité. Protégé par un revêtement Gorilla Glass Victus et ayant obtenu la certification IP68, ce téléphone pourra vous accompagner sans souci dans toutes vos pérégrinations. D’autant plus qu’il bénéficie d’une jolie autonomie grâce à sa batterie de 4 500 mAh et sa charge rapide à 25 W.

Terminons enfin en évoquant le bloc photo de cet appareil. Doté d’un triple capteur composé d’un objectif principal à 12 mégapixels (en dual pixel), d’un ultra grand-angle et d’un zoom optique x3, le Galaxy S21 FE fera des merveilles dans la grande majorité des cas. Quant à la caméra selfie, on apprécie son passage à 32 mégapixels.

La Galaxy Watch 4 4G (40 mm) en bundle avec le Galaxy S21 FE

Pour accompagner le Galaxy S21 FE, SFR vous propose actuellement d’obtenir la toute récente Galaxy Watch 4 4G dans sa version 40 mm. Une montre connectée d’excellente facture qui met le paquet sur les fonctions de santé et propose des prestations premiums : GPS ultra précis, bel écran Super AMOLED et Wear OS. Nous lui avons d’ailleurs attribué un solide 8/10 à l’occasion de notre test réalisé en août dernier.

Afin de bénéficier du pack comprenant le Galaxy S21 FE et la Galaxy Watch 4 4G à 51 euros, rien de bien compliqué. Après avoir sélectionné ce pack et souscrit au forfait 5G 150 Go de SFR, il suffit de vous rendre sur cette page SFR dans les 30 jours suivant votre achat, vous connecter et fournir les pièces justificatives qui vous seront demandées. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la démarche à suivre ainsi que les documents à fournir sur la notice explicative de cette opération.

Découvrez le forfait SFR 5G 150 Go

Les forfaits 5G de SFR offrent actuellement des prestations parmi les meilleures du marché à des tarifs extrêmement intéressants. Ils vous permettent aussi d’accéder aux Bonus Smartphones, des avantages exclusifs en rapport avec votre mobile. Chaque mois, le forfait 5G 150 Go de l’opérateur vous permet par exemple d’obtenir :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

bonus smartphone.

Dans le cadre de ses forfaits avec Bonus Smartphone, SFR vous propose de nombreux avantages en lien avec votre terminal. Pour commencer, et sans doute là le plus important, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur l’achat de votre nouveau mobile, en l’occurrence, le Galaxy S21 FE 5G. L’opérateur vous garantit aussi la reprise de votre terminal au meilleur prix à l’occasion du renouvellement. En cas de pépin, que ce soit une perte, un vol, une panne ou une quelconque casse, SFR s’engage aussi à vous prêter un smartphone afin de ne pas vous laisser sans mobile. Enfin, sachez que vous pourrez bénéficier de 1 Go d’internet mobile offert à partager entre tous vos écrans.

Le forfait 5G 150 Go avec engagement de 24 mois est actuellement proposé à 30 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois pour les 12 mois suivants. Les clients Box SFR bénéficieront pour leur part d’une ristourne de 8 euros par mois, permettant de faire baisser la facture à 22 euros par mois pendant les 12 premiers mois, et 37 euros l’année suivante.