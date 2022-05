Le Galaxy Z Flip 4 de Samsung aurait une batterie plus grande que prévu

Un nouveau leak vient confirmer que le Galaxy Z Flip 4 serait doté d'une plus grande batterie. De quoi avoir un smartphone pliant à l'autonomie améliorée.

Si l’on a beaucoup reproché à Samsung l’autonomie de ses smartphones pliants, la marque serait en train de corriger le tir. C’est en tout cas ce que viennent confirmer des leaks à propos du Samsung Galaxy Z Flip 4.

Un Galaxy Z Flip 4 avec une batterie de 3 700 mAh

C’est le leaker Ice Universe qui avance l’information d’un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec une batterie de 3 700 mAh. Il se dit d’ailleurs confiant à « 100 % » sur ce point, mais gardons du recul quand même sur cette déclaration.

Il annonce également que la batterie du Samsung Galaxy Z Fold 4 aurait une capacité de 4 400 mAh, soit la même que le Fold 3. La vitesse de charge ne serait pas non plus changée et serait toujours de 25 W.

100%

Fold4 4400mAh

Flip4 3700mAh — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

C’est ce même leaker qui nous apprenait il y a quelques semaines que les prochains smartphones pliants de Samsung utiliseraient le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, déclinaison du Snapdragon 8 Gen 1 que nous connaissons.

Un précédent leak donnait 100 mAh de plus au Z Flip 4

Il y a quelques jours, on apprenait que le prochain téléphone à clapet de Samsung n’aurait « que » 100 mAh de plus sur sa batterie. Une amélioration peu envoûtante, même si l’on peut penser que Samsung chercherait à passer par d’autres moyens pour améliorer l’autonomie de ses smartphones pliables.

En effet, le Z Flip 3 avait une batterie de 3 300 mAh et lors de notre test nous lui avions justement reproché sa faible autonomie. Si ce que dit Ice Universe est vrai, ce ne sont pas 100, mais bien 400 mAh de plus qui sont à prévoir sur la batterie. De quoi impacter plus significativement l’autonomie du prochain Z Flip.

Samsung serait aussi en train d’améliorer la puissance de recharge de son futur téléphone à clapet. Les rumeurs qui circulent font état d’une recharge de 25 W, 10 de plus par rapport aux 15 W du Z Flip 3.

