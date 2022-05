L’iPhone 11 à 369 euros, c’est possible grâce au reconditionné de Certideal

Acheter un smartphone haut de gamme d'il y a quelques années et à petit prix, c'est possible grâce au marché du reconditionné. Chez Certideal, l'iPhone 11 reconditionné ne coûte que 369 euros.

Avec une progression de 15 % en 2021, le marché du smartphone reconditionné ne s’est jamais aussi bien porté. Et c’est une excellente nouvelle, à la fois pour notre porte-monnaie, mais aussi pour la planète.

En France, de nombreux acteurs opèrent dans le secteur du smartphone reconditionné. Certideal fait partie de ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, notamment grâce à des prix très attractifs. Par exemple, l’iPhone 11 dans un état « correct » ne coûte que 369 euros. Une affaire.

Le Samsung Galaxy S10 à partir de 322 euros

Fer de lance de Samsung pour l’année 2019, le Galaxy S10 reste encore un smartphone chaudement recommandable en 2022. Lors de sa sortie, il embarquait le meilleur des composants que l’on trouvait sur le marché : un bel écran AMOLED de 6,2 pouces en QHD+, un processeur maison puissant (l’Exynos 9820) et un triple capteur photo dans la meilleure des configurations. Elle comprend un capteur principal de 12 mégapixels, un autre avec objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels et enfin un dernier avec téléobjectif x2 de 12 mégapixels.

Surtout, le Galaxy S10 est encore mis à jour par Samsung. Il a reçu en début d’année la mise à jour lui permettant de profiter de One UI 4, l’interface maison de Samsung qui repose sur Android 12. Le Samsung Galaxy S10 profite ainsi des toutes dernières nouveautés d’Android, au même titre que des smartphones plus récents.

Lancé au prix de 909 euros, le Samsung Galaxy S10 est maintenant affiché à 322 euros en reconditionné chez Certideal. À ce prix, il est disponible en « très bon état », ce qui signifie qu’il peut présenter des microrayures superficielles.

L’iPhone 11 à partir de 369 euros

Sorti la même année que le Galaxy S10, l’iPhone 11 est l’autre smartphone remarquable de 2019. Décrit comme le « meilleur rapport durée de vie / prix du marché » selon la rédaction de Frandroid, il profite de l’excellente politique d’Apple en matière de mise à jour. L’iPhone 11 tourne actuellement sous la dernière version d’iOS (la 15) et devrait encore recevoir des mises à jour majeures pendant les trois prochaines années, au moins.

Une longévité qui est permise par un processeur Apple A13 Bionic encore très capable en 2022. La navigation entre les applications se fait sans accroc, et les jeux gourmands se lancent sans ralentissement. Un processeur que l’on retrouve également au service de la photographie. Muni de deux caméras arrière, l’iPhone 11 peut compter sur un excellent traitement de l’image. Il s’agit aussi d’un excellent smartphone pour réaliser des vidéos. Apple a toujours eu une longueur d’avance sur la concurrence à ce sujet.

L’iPhone 11 reconditionné dans un état « correct » est disponible à partir de 369 euros chez Certideal. Cela signifie qu’il présente des impacts ou des rayures visibles. Il s’agit toutefois d’un très bon prix pour un smartphone qui a encore de beaux jours devant lui. L’iPhone 11 reconditionné en « très bon état » est, lui, affiché à 383 euros.

Garantie 24 mois, livraison à J+1… Les avantages Certideal

Certideal est une société française qui reconditionne ses appareils en France. Chaque produit est vérifié grâce à 30 points de contrôle, et réparé par Certideal si nécessaire, sans intermédiaire. C’est ce qui permet à la société de garder des prix bas et de limiter son impact environnemental en supprimant des voyages inutiles.

Certideal se démarque également par la qualité des services qu’elle propose à ses clients. La société offre notamment :

une garantie de 24 mois sur tous les produits vendus, comme pour du neuf

une livraison gratuite à J+1 sur une large sélection de produits

un service après vente joignable rapidement afin de déclarer d’éventuelles pannes

On retrouve ainsi des garanties équivalentes à celles que l’on observe sur des produits neufs vendus par des grandes enseignes. Sauf qu’il s’agit de produits reconditionnés, et donc affichés à des tarifs plus attractifs.