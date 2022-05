Prix en baisse et fonctionnalités ajoutées : c’est le bon moment pour vous offrir un des Google Pixel 6

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont les meilleurs smartphones que Google ait jamais construits. En plus d'une fiche technique musclée, tous deux profitent de mises à jour régulières, et ce pour encore de nombreuses années. Ils sont actuellement 100 euros moins chers à la Fnac.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont les fers de lance de Google pour l’année en cours, et la firme ne compte pas les reléguer au placard de sitôt. Google applique en effet une généreuse politique de mises à jour, qui permet à la fois d’offrir de nouvelles fonctionnalités, mais aussi d’allonger la durée de vie de ses smartphones.

Alors, quand les Pixel 6 et Pixel 6 Pro perdent 100 euros sur leur prix d’origine (qui était déjà un excellent rapport longévité-prix), c’est le moment de craquer. Jusqu’à la fin du mois de juin, vous verrez en effet leur prix chuter à respectivement 549 et 799 euros grâce à la Fnac.

Pixel Feature Drop : l’atout de Google pour améliorer ses smartphones

Les Google Pixel 6 sont les premiers smartphones du constructeur à être alimentés par une puce maison : le Google Tensor. Une grande avancée, qui permet à la firme de Mountain View d’être à la fois maître du matériel et du logiciel de ses téléphones.

Au sujet du logiciel, justement : tous les 3 mois, les Google Pixel 6 reçoivent une mise à jour importante, appelée Pixel Feature Drop. C’est grâce à cette dernière que les smartphones de Google peuvent profiter de toutes nouvelles fonctionnalités logicielles. Dans la dernière fournée de mars, on retrouvait par exemple la possibilité d’utiliser le mode nuit directement sur Snapchat, ou encore l’arrivée de nouvelles langues compatibles (dont le français) pour la fonction Live Translate. Cette application traduit à la volée des conversations dans plusieurs langues. Voilà un outil que les voyageurs seront ravis d’utiliser.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Lors d’un live qui s’est déroulé sur le site de la Fnac, le youtubeur Monsieur GRrr est d’ailleurs revenu en détail sur ces nouvelles fonctionnalités. Le replay est disponible sur les pages Fnac des Google Pixel 6 et 6 Pro.

Un Pixel fait pour durer

Cette nouvelle puce maison de Google permet aussi d’allonger considérablement la durée de vie des Pixel 6. Le constructeur s’engage à offrir trois mises à jour majeures d’Android à ses Pixel 6. Ce qui veut dire qu’ils vont connaître Android 15, alors qu’ils tournent actuellement sous Android 12. Ils recevront également 5 ans de mises à jour de sécurité, soit jusqu’à la fin de l’année 2026.

D’autant que la fiche technique des Pixel 6 a largement de quoi vous satisfaire pendant de longues années. Le processeur Google Tensor offre de solides performances, les écrans OLED (90 Hz ou 120 Hz selon les modèles) sont d’excellente facture, et la partie photo est impressionnante. Le traitement de l’image de Google a ce « je ne sais quoi » qui offre aux Pixel 6 des clichés uniques. Les photos sont détaillées, la justesse colorimétrique est au rendez-vous et les contrastes sont parfaitement maitrisés. En bref, c’est un excellent photophone qui sera loin d’être dépassé dans les prochaines années.

Les excellents Pixel 6 sont moins chers en ce moment

Jusqu’à la fin du mois de juin, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro profitent chacun d’une remise de 100 euros sur leur prix d’origine. Le Pixel 6 passe ainsi à 549 euros, tandis que le Pixel 6 Pro tombe à 799 euros. Une baisse de prix considérable, pour deux smartphones parmi les plus recommandables de 2022.

Notés tous les deux 9 sur 10 par la rédaction de Frandroid, les Pixel 6 se démarquent grâce à quelques différences dans leurs fiches techniques :

le Pixel 6 dispose d’un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces à 90 Hz. Celui du Pixel 6 Pro mesure 6,7 pouces, avec une définition QHD+ à 120 Hz.

le Pixel 6 profite de deux caméras arrière, grand-angle et ultra grand-angle. Le Pixel 6 Pro s’enrichit lui d’une caméra supplémentaire, un téléobjectif avec zoom x4.

le Pixel 6 Pro est plus grand, il profite logiquement d’une plus grosse batterie. Comptez 5 003 mAh, contre 4 614 mAh pour le Pixel 6.

Tous deux profitent toutefois de la puce maison Google Tensor. Chacun des Pixel 6 offre les mêmes performances, et donc la même longévité. Bref, investissement minimal, durabilité maximale, et ce, quel que soit votre choix final.