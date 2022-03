Corrections de bugs, Live Caption, nouveau widget de batterie… les nouveautés de la mise à jours de mars pour les Pixel 6

Très attendue par les utilisateurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui ont dû patienter plus longtemps que les autres, la mise à jour de mars apporte son lot de correctifs et de nouvelles fonctionnalités.

Les autres smartphones Pixel ont reçu la mise à jour de mars depuis deux semaines. Les utilisateurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont dû, de leur côté, patienter un peu. La mise à jour de mars, assorti du patch de sécurité mensuel pour Android 12, est enfin déployée aujourd’hui pour les flagships de Google.

Les nouveautés de la mise à jour du mois

L’ensemble des nouveautés détaillées de la MàJ sont disponibles sur la page de support Google. Voici les principales nouveautés :

La mise à jour ajoute d’abord de nouvelles fonctions photo pour Snapchat . L’application permettra aux utilisateurs de Pixel 6 de prendre des photos en mode nuit.

. L’application permettra aux utilisateurs de Pixel 6 de prendre des photos en mode nuit. Live Caption permet maintenant de gérer un appel téléphonique uniquement par écrit. Les paroles de l’interlocuteur sont retranscrites automatiquement à l’écrit sur l’écran, et l’utilisateur peut taper une réponse, qui sera énoncée à l’oral par l’IA.

permet maintenant de gérer un appel téléphonique uniquement par écrit. Les paroles de l’interlocuteur sont retranscrites automatiquement à l’écrit sur l’écran, et l’utilisateur peut taper une réponse, qui sera énoncée à l’oral par l’IA. Sur Live Translate , de nouvelles langues sont prises en charge. Les Pixel 6 peuvent désormais traduire les conversations en face à face en espagnol, italien et français. Dans l’appli Enregistreur , la transcription et la traduction de l’audio en texte supportent désormais l’espagnol et l’italien.

, de nouvelles langues sont prises en charge. Les Sur Gboard, des stickers originaux peuvent être créés à partir de ce que l’utilisateur tape. L’option est cependant disponible uniquement en anglais pour le moment.

peuvent être créés à partir de ce que l’utilisateur tape. L’option est cependant disponible uniquement en anglais pour le moment. Enfin, les Pixel ont maintenant un nouveau widget de batterie, qui indique le niveau de batterie du téléphone ainsi que les appareils connectés en Bluetooth, notamment les

, qui indique le niveau de batterie du téléphone ainsi que les appareils connectés en Bluetooth, notamment les Pixel Buds . Le widget « En bref » a en outre été amélioré et propose de nouvelles informations affichées sur l’écran de verrouillage.

De nouvelles corrections de bugs pour les Pixel 6

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Google a déployé la mise à jour de sécurité de mars. Celle-ci est particulièrement importante : elle apporte de nombreux correctifs de bugs, notamment sur l’affichage, le Wi-Fi, mais aussi des améliorations générales de la stabilité et des performances du capteur d’empreintes digitales, de la batterie, du Bluetooth ou encore de l’appareil photo.

Le nombre de correctifs apportés est assez impressionnant, on espère donc que cela réglera enfin définitivement les multiples problèmes dont se plaignent les utilisateurs depuis la sortie des Pixel 6, malgré les précédentes mises à jour.

