Galaxy XCover 6 Pro : le mobile renforcé de Samsung deviendrait puissant

Quelques informations émergent alors que le Samsung Galaxy XCover 6 Pro approche de son lancement. Ce nouveau smartphone renforcé passerait à la vitesse supérieure en termes de performances grâce à un Snapdragon 778G.

Fatalement moins connue que les gammes Galaxy A et S, la lignée XCover de Samsung a pour elle une conception nettement plus robuste offrant une durabilité accrue aux utilisateurs ayant besoin d’un smartphone renforcé, capable d’endurer les pires traitements. Certifié MIL-STD-810 et IP68, mais insuffisamment performant, le XCover 5 Pro laisserait bientôt sa place à un nouveau modèle plus efficace : le très logiquement nommé Galaxy XCover 6 Pro.

L’appareil voit cette semaine plusieurs de ses spécifications fuiter alors que son lancement approche. On apprend ainsi d’Android Authority que l’engin a été listé sur le Google Play Console et sur le site du consortium Bluetooth SIG, laissant entrevoir une commercialisation prochaine.

Samsung voudrait donner beaucoup plus de tonus à son mobile renforcé

Si l’on en croit les informations listées sur le Google Play Console, le nouveau Galaxy XCover 6 Pro s’équiperait cette fois d’un Snapdragon 778G. Positionné sur le milieu de gamme « classieux » de Qualcomm (du moins avant l’arrivée du tout nouveau Snapdragon 7 Gen 1, annoncé la semaine dernière), ce SoC lancé en 2021 développe un niveau de performance très suffisant pour surclasser la prestation trop modeste du XCover 5 Pro (limité à une puce Exynos 9611). Toujours selon les informations compilées par Android Authority, le Galaxy XCover 6 Pro serait équipé de 6 Go de mémoire vive et d’un écran Full HD+.

L’appareil serait par ailleurs doté d’une prise casque Jack 3,5 mm et pourrait embarquer deux cartes SIM au besoin. Il tirerait également parti de la suite FastConnect 6700 de Qualcomm pour booster sa connectivité. Dans l’immédiat, on ignore par contre si ce nouveau Galaxy XCover 6 Pro disposera, comme ses prédécesseurs, d’une batterie amovible pouvant être facilement remplacée. Le prix de l’appareil n’est pas non plus certain, mais on peut raisonnablement s’attendre à un placement aux environs de 500 euros, le Xcover 5 Pro actuel étant disponible à 509 euros sur le catalogue de Samsung France.

