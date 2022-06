Samsung Galaxy S22 ou iPhone 13 ? Le prix de ces deux smartphones est en baisse chez Bouygues Telecom

L'iPhone 13, le Samsung Galaxy S22 et le Xiaomi 11T sont à prix doux chez Bouygues Telecom. L'opérateur lance en effet une grande vente flash qui permet de réaliser de belles économies sur l'achat de ces smartphones premium.

Bouygues Telecom joue aussi la carte des promotions estivales. À l’occasion d’une vente flash, l’opérateur organise une grande baisse de prix sur plusieurs smartphones accompagnés d’un forfait mobile Sensation. Certaines remises immédiates s’élèvent à 100 euros, auxquelles vous pouvez ajouter des offres de remboursement différées.

Découvrez les meilleures offres de smartphones que nous avons dénichées sur le site de Bouygues Telecom.

Samsung Galaxy S22 : remise immédiate de 100 euros

Fer de lance du constructeur coréen pour l’année 2022, le Samsung Galaxy S22 a hérité d’un beau 8/10 dans nos colonnes. Une note obtenue en partie grâce à son design particulièrement réussi et son format compact qui tient facilement dans la main. Le Samsung Galaxy S22 profite d’un écran AMOLED relativement petit de 6,1 pouces, mais avec de grandes qualités : fluide à 120 Hz, lumineux et capable d’afficher un grand nombre de couleurs. Haut de gamme oblige, il profite enfin de très bonnes performances ainsi que d’une certaine polyvalence en photographie.

À l’occasion de la vente flash Bouygues Telecom, le prix du Samsung Galaxy S22 est en chute libre avec un forfait Sensation 90 Go. En combinant remise immédiate de 100 euros, et une ODR du même montant, son prix passe à 129,90 euros. Ce à quoi il faut ajouter une mensualité de 8 euros pendant 24 mois.

iPhone 13 : remise immédiate de 70 euros

Concurrent direct du Samsung Galaxy S22, l’iPhone 13 fait lui aussi partie des smartphones remarquables de l’année 2022. Ici, Apple délivre une copie particulièrement aboutie de son smartphone star : l’écran, l’autonomie ou encore les performances sont d’excellentes factures. Sans oublier la partie photo, épaulée par deux caméras arrière ainsi que d’un traitement logiciel capable de merveille. En bref, l’iPhone 13 est un bon téléphone à tout faire, sur lequel on peut déjà miser sur une longévité exemplaire. En effet, personne d’autre qu’Apple ne met à jour ses téléphones aussi longtemps.

Le temps de la vente flash Bouygues Telecom, l’iPhone 13 perd 100 euros grâce à une remise immédiate et profite également d’une ODR de 70 euros. Il revient ainsi à 399 euros (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 90 Go.

L’iPhone 11 reconditionné est, lui aussi, en promotion. Grâce à une remise immédiate de 50 euros et une ODR du même montant, son prix chute à 1 euro (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 90 Go. Voilà une bonne occasion de profiter de l’écosystème Apple sans en payer le prix fort.

Xiaomi 11T : remise immédiate de 50 euros

Reconnu pour ses appareils aux bons rapports qualité-prix, Xiaomi n’a pas dérogé à sa tradition avec le 11T. Présenté en fin d’année dernière, le Xiaomi 11T a hérité d’une fiche technique haut de gamme avec peu de compromis. On retrouve par exemple un bel écran AMOLED de 6,67 pouces, rafraichi à 120 Hz, ou encore une charge très rapide à 67 W. Côté processeur, Xiaomi a fait le choix d’une puce MediaTek pour son 11T. Le SoC Dimensity 1200 offre de très bonnes performances pour cette gamme de prix, permettant une navigation toujours fluide.

Le Xiaomi 11T tombe à prix plancher lors de la vente flash Bouygues Telecom. Grâce à une remise immédiate de 70 euros, ainsi qu’une ODR de 100 euros, son tarif chute à 1 euro (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 90 Go.

Le forfait mobile Sensation 90 Go

Toutes les offres présentées sont valables lors de la souscription à un forfait mobile Sensation 90 Go. Il s’agit de la branche haut de gamme des forfaits Bouygues Telecom. Elle propose notamment une compatibilité avec le réseau 5G, ainsi que divers avantages. Dans le cas du forfait Sensation 90 Go, on retrouve chaque mois :

90 Go de données (4G ou 5G) en France ;

Appels et SMS illimités en France, et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse ;

50 Go de données utilisables en Europe, DOM, Andorre et la Suisse ;

Une 2ᵉ carte SIM internet pour un second appareil (montre connectée, tablette, etc.) ;

Divers avantages, comme le prêt gratuit d’un téléphone en cas besoin, ou 30 % de remise sur la réparation de votre smartphone chez WeFix.

Le forfait Sensation 90 Go est affiché au prix de 18,99 euros par mois la première année, puis 35,99 euros, avec un engagement de 24 mois.