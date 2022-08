Cherchez bien, vous avez peut-être près de 400 euros en matériel tech dans vos tiroirs

Les foyers français stockent en moyenne l'équivalent de 392,50 d'euros en appareils technologiques non utilisés pour une valeur totale de 11,4 milliards d'euros à travers le pays. Ce sont en effet les conclusions d'une récente étude.

« 11,4 milliards d’euros d’appareils technologiques inutilisés dorment dans les foyers français ». Voici ce qu’annonce le communiqué publié par l’entreprise ecoATM suite à une enquête qu’elle a commandé auprès de OnePoll. En d’autres termes, « qu’il s’agisse de télévisions, téléphones mobiles, ou même Gameboy et Tamagotchi », ces anciens produits dont on ne se débarrasse pas représentent, au total, un énorme pactole.

Précisément, cela représente une valeur moyenne de 392,50 euros par foyer, lit-on dans le communiqué envoyé aux médias et initialement relayé par Clubic. Pour rester sur les moyennes, « les Français possèdent ainsi en moyenne 2,3 téléphones mobiles inutilisés depuis plus d’un an ». Ils sont aussi 27 % — donc plus d’un quart des personnes sondées — à en stocker carrément plus de trois.

Au détour de cette enquête, on apprend également qu’une personne adulte en France possède en moyenne 5,2 smartphones au cours de sa vie.

Pourquoi garde-t-on nos vieux téléphones ?

ecoATM explique dans son communiqué que 40 % des personnes interrogées ne se débarrassent pas de leurs anciens smartphones au cas où celui qu’elles utilisent actuellement tombe en panne ou soit perdu. Fait intéressant, un individu sondé sur cinq ne sait juste pas comment se débarrasser d’un ancien appareil technologique.

Une bonne partie des Françaises et Français indiquent aussi garder volontairement de vieux appareils au cas où ils ressentiraient l’envie de les ressortir du placard pour les utiliser à nouveau. D’aucuns avouent même « ne pas être doués pour dire au revoir à ces objets ». Après ils et elles ont été 62 % à expliquer que leur téléphone mobile était l’appareil technologique le plus précieux à leurs yeux.

Cette étude se base sur « un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus ». Quant à ecoATM, il s’agit d’une firme spécialisée dans la reprise d’anciens smartphones qui garantit que les appareils qu’elle récupère finissent recyclés ou réutilisés. En d’autres termes, l’objectif de l’entreprise ici est de vous inciter à adopter des comportements écoresponsables. Si vous êtes certain de ne plus utiliser un vieil appareil, vous pourriez essayer de le faire recycler.

Pensez également à vous renseigner sur la réparabilité de vos appareils.

