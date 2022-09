Avec le Honor 70, il n’a jamais été aussi facile de tourner et réaliser des vidéos

Sorti depuis quelques jours, le Honor 70 se positionne comme le nouveau milieu de gamme de Honor, aux capacités dignes d'un flagship, et mettant l'accent sur la photo et la vidéo. Capteur premium, bloc photo complet et logiciel innovant, rien n’a été laissé au hasard.

En mai dernier, Honor dévoilait les trois modèles constituant la Honor 70 Series. Une toute nouvelle gamme qui se positionne entre l’entrée et le haut de gamme dans le catalogue du constructeur grâce à des prestations premium. Et il suffit de jeter un œil à la silhouette du Honor 70 pour voir que Honor n’est pas allé à l’économie. Ligne racée, partition photo et vidéo musclée, écran de belle facture et jolies finitions : tout respire la qualité.

Aujourd’hui, le Honor 70 est disponible en nos vertes contrées et il possède de solides arguments pour s’imposer comme un sérieux photophone de cette fin d’année. La raison ? Il est le premier à être équipé d’un capteur Sony haut de gamme destiné aux smartphones les plus onéreux, et une partie logicielle qui fait la part belle à la créativité et à l’innovation. On vous explique tout.

Un bloc photo polyvalent porté par le capteur Sony IMX 800

Avec son bloc photo constitué de deux groupes circulaires plutôt esthétiques, le Honor 70 nous livre des prestations particulièrement satisfaisantes en la matière. Au total, il peut compter sur trois capteurs, répartis comme tels :

un capteur principal Sony IMX800 de 54 mégapixels (f/1,9) ;

un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2) ;

un capteur de profondeur 2 mégapixels (f/2,4).

De quoi lui permettre d’accéder à de nombreux modes photo, désormais assez classiques pour des smartphones modernes, tels que le macro, la photo de nuit (qu’il maîtrise particulièrement bien) ou bien le portrait avec un joli effet de bokeh.

Mais la véritable star de ce bloc photo est indéniablement le capteur principal, un Sony IMX800, que le Honor 70 est le premier à embarquer. Un capteur très récent, que l’on devrait bientôt retrouver sur des smartphones très haut de gamme et qui offre des prestations impressionnantes. Dans cette configuration, il obtient par exemple d’excellents résultats dans des situations de faible luminosité.

Source : ZEC Source : ZEC Source : ZEC Source : RRS Source : RRS Source : ZEC Source : ZEC Source : ZEC Source : RRS Source : ZEC

Le Honor 70 peut également accéder à un mode « Haute Résolution » qui, en utilisant la totalité du capteur de 50 Mégapixels, change véritablement la donne au niveau de la qualité. Grâce à ce mode, les clichés sont beaucoup plus précis et le niveau de détail est assez bluffant lorsque l’on zoome au sein d’une photo.

Solo Cut : un mode vidéo inédit pour tourner des vidéos originales

La vidéo n’est pas en reste sur ce Honor 70 puisqu’il est capable de filmer sans aucun souci des séquences en 4K à 30 FPS ou en 1080p à 60 FPS. Mais la véritable innovation apportée par cet appareil reste sans conteste un mode vidéo inédit : le Solo Cut.

Pour faire simple, le mode Solo Cut permet, dès lors que vous filmez une séquence, de sélectionner l’un des protagonistes de la scène afin de créer un enregistrement secondaire, que vous pouvez gérer indépendamment l’un de l’autre. Concrètement, cela signifie que si vous filmez un concert, vous pouvez cliquer sur le chanteur ou le guitariste pour créer un nouveau flux qui le suivra durant toute la durée de la vidéo.

Ce mode vidéo offre de nombreuses possibilités en termes de réalisation et montage, et l’on peut aisément imaginer les vidéastes en herbe ou les vloggers de tous poils s’en emparer pour créer des formats vidéos dynamiques et originaux. C’est aussi un bon moyen de récupérer deux vidéos aux cadrages et contenus différents avec un seul enregistrement.

Honor 70 : une fiche technique solide portée par un superbe écran et une autonomie XXL

Si la photo est indéniablement le point fort de ce Honor 70, sa fiche technique n’a pas à rougir. Sous le capot, c’est le très bon Snapdragon 778G+ qui fait tourner la machine, suppléé ici par 8 Go de RAM (auquel se rajoutent 2 Go de RAM virtuelle grâce à la technologie HONOR RAM Turbo) et un stockage 256 Go plus qu’honnête. Avec une telle fiche technique, vous ne devriez avoir aucun souci pour utiliser la plupart de vos applications, regarder des vidéos ou bien lancer vos jeux préférés. Attention toutefois à ne pas avoir la folie des grandeurs au niveau des paramètres graphiques sous peine de subir quelques ralentissements.

Là où le Honor 70 se démarque également, c’est au niveau de l’écran et de l’autonomie. Le constructeur a équipé son nouveau smartphone avec une très jolie dalle OLED Full HD+ 120 Hz et adaptative. Comprenez par là que le taux de rafraîchissement s’ajuste en permanence pour coller à vos usages et vous procurer une expérience fluide optimale (tout en économisant de l’énergie). Il jouit aussi d’une excellente luminosité garantissant sa lisibilité y compris en plein soleil.

Côté autonomie, le Honor 70 fait figure de référence. Doté d’une batterie 4800 mAh et parfaitement optimisé, il tient aisément une journée avec un usage important, voire intensif. Il brille particulièrement grâce à sa veille, qui ne consomme que très peu d’énergie et lui permet de tenir encore plus longtemps lorsque vous ne l’utilisez pas. Sachez enfin que sa charge rapide 66 W lui assure de regagner 100 % en à peine 45 minutes.

Découvrez les offres de lancement du Honor 70

Le Honor 70 est d’ores et déjà disponible dans toutes les bonnes crémeries et bénéficie actuellement d’offres de lancement particulièrement intéressantes. Sachez par exemple que si vous cédez à la tentation avant le 26 septembre prochain, vous obtiendrez automatiquement une paire d‘Earbuds 3 Pro, des écouteurs true wireless à réduction de bruit active.

En sus de ce cadeau, de nombreux marchands en ligne vous proposent aussi de bénéficier d’une ristourne sur le prix de ce terminal, pourtant déjà relativement abordable. Le Honor 70 a en effet obtenu le prix EISA du smartphone au meilleur rapporte qualité prix. Pour rappel, l’EISA attribue chaque année des prix pour récompenser les meilleurs produits issus du monde de l’audio, de la vidéo, de la photo ou encore du smartphone. Il s’agit d’une association qui regroupe près de 60 magazines sépcialisés à travers le monde.

Sur la boutique en ligne de Honor, vous pourrez ainsi profiter d’un coupon early bird d’une valeur de 50 euros faisant tomber le prix du Honor 70 à 549 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, que ce soit en coloris noir ou vert. Petit plus : cette boutique dispose d’un troisième coloris exclusif doté d’un dos argent du plus bel effet. Dernier avantage, Honor vous offre une coque de protection pour habiller votre smartphone flambant neuf.

Fnac et Darty vous proposent aussi une offre de lancement sur le Honor 70 à 549 euros grâce à un bonus de reprise de 50 euros sur votre ancien smartphone si vous optez pour le retrait en magasin. Cette offre vaut pour les modèles noir et vert.

SFR vous propose enfin d’obtenir le Honor 70 à prix réduit grâce à ses forfaits dotés du Bonus Smartphone. En optant pour un forfait 150 Go, vous pouvez par exemple obtenir votre smartphone à 1 euro (+5 €/mois). La note finale peut aussi être réduite grâce à un bonus de reprise de 100 euros, et un code promotionnel de 50 euros à valoir en ligne.