Même Xiaomi commercialise une batterie MagSafe pour iPhone

MagSafe sur iPhone, c'est simple et pratique. Voici un nouvel accessoire, une batterie externe... fabriquée par Xiaomi.

Les batteries externes MagSafe, c’est très commode si vous avez un iPhone compatible. Apple propose sa propre solution, tandis qu’Anker en est déjà à la deuxième génération (40 euros pour la première génération, 65 euros pour la seconde). Si vous ne connaissez pas le concept : c’est une petite batterie externe qui intègre MagSafe, elle est donc aimantée et peut être accolée derrière le smartphone, tout en chargeant le smartphone via la charge sans fil Qi.

Xiaomi a sa propre batterie MagSafe

C’est au tour de Xiaomi de proposer une batterie MagSafe. Et, contrairement à ce que vous vous attendiez, elle est compatible uniquement avec les iPhone. Elle est compatible avec l’iPhone 12 et les versions plus récentes. La batterie est livrée avec une station de charge, comparable à la solution d’Anker, où vous pouvez mettre un smartphone avec une batterie et charger deux appareils en même temps. Elle intègre un socle, ce qui est pratique pour la poser sur une table de nuit ou un bureau.

La batterie de Xiaomi est annoncée avec capacité de 5000 mAh. La puissance maximale lors de la charge via un câble USB-C est de 20 W, et rien n’est mentionné concernant la charge sans fil. Une recharge sans fil MagSafe peut atteindre une puissance de 15 W maximale, mais dans ce cas précis-là, c’est certainement 7,5 W maximum.

Pour le moment, cet accessoire Xiaomi est vendu pour 30 euros (199 yuans) uniquement en Chine.

