Vendre son ancien smartphone : comment fonctionne le bonus de reprise ?

Un nouveau smartphone vous fait de l’œil, mais vous ne savez pas quoi faire de votre téléphone actuel ? Il est désormais très simple de revendre son appareil, voire de profiter d'un bonus de reprise. De quoi faire de belles économies en prévision d'un achat.

Quel gâchis de voir un smartphone, souvent acheté à prix d’or lors de sa sortie, finir ses jours à prendre la poussière dans un tiroir. Surtout lorsqu’il fonctionne toujours parfaitement. Heureusement, il est tout à fait possible de le revendre. Même depuis chez soi.

Plutôt que de perdre de longues heures en tractations sur un site de petites annonces, pourquoi ne pas se tourner vers la reprise par un service spécialisé ou un opérateur ? Non seulement vous êtes garanti de recevoir l’argent de la vente, mais vous pouvez en plus bénéficier d’une remise sur votre futur smartphone. On vous dit tout sur son fonctionnement.

Que faire avant de faire reprendre son ancien smartphone ?

Un téléphone contient beaucoup de données personnelles, mieux vaut donc les effacer avant de lui donner une seconde vie. Pensez tout de même à récupérer les fichiers qui vous intéressent avant de les effacer. Ensuite, supprimez votre compte Google de votre smartphone Android en passant par la catégorie « comptes » des paramètres. Vous pouvez aussi directement rétablir les paramètres d’usine en passant par les réglages. Pas de panique, en cas d’oubli, les opérateurs comme Bouygues Telecom garantissent l’effacement des données.

Avant de vendre votre téléphone, il y a aussi quelques points à vérifier :

l’état général du téléphone (microrayures sur la coque, l’écran, les coins, etc.) ;

le bon fonctionnement de l’appareil (écran, appareil photo, haut-parleurs, etc.) :

et enfin que le tiroir à carte SIM et microSD soit bien vide.

Où faire reprendre son smartphone ?

Le mieux pour la revente d’un ancien smartphone est de se tourner vers une entreprise spécialisée dans ce genre de service, ou bien un opérateur téléphonique. Tout simplement parce que vous avez la garantie qu’il ne s’agit pas d’une arnaque comme cela peut être le cas sur les sites de particuliers. Vous serez certain de récupérer de l’argent de la vente.

S’orienter vers une entreprise spécialisée, c’est aussi savoir que son smartphone aura la deuxième vie qu’il mérite. Il peut être remis en état et circuler sur le marché du reconditionné. Sinon, ses composants seront recyclés, et non pas relâchés dans la nature. C’est ce que garantit Bouygues Telecom avec son partenaire ReCommerce.

Comment fonctionne la reprise de son ancien smartphone ?

De nombreux services en ligne vous permettent maintenant d’estimer votre smartphone sans avoir à bouger de chez vous. Dans le cas de Bouygues Telecom, une rubrique y est entièrement dédiée. Il vous suffit de cliquer sur « estimer mon mobile » pour démarrer les démarches qui ne prennent pas plus de 5 minutes. Commencez par indiquer le modèle de votre smartphone, la marque ou l’IMEI.

Ensuite, précisez l’état général de l’appareil. A-t-il des rayures ? S’allume-t-il correctement ? Les boutons sont-ils tous fonctionnels ? Une fois ce questionnaire rempli, vous verrez alors apparaître le montant de la reprise.

Une fois le montant validé, vous devez renseigner vos informations personnelles, puis glisser le téléphone dans une enveloppe préaffranchie fournie gratuitement par ReCommerce. Enfin, ReCommerce se charge d’inspecter le téléphone avant de lancer votre paiement sous 48 heures. Un Samsung Galaxy S21 5G 128 Go en bon état est par exemple repris 274 euros.

Quel avantage à prendre un nouveau smartphone lors de la reprise de l’ancien ?

Rien ne vous oblige à prendre un nouveau téléphone pour faire reprendre votre ancien appareil (uniquement si vous faites reprendre votre ancien smartphone sur le web). Cependant, Bouygues Telecom met en place de nombreux avantages pour celles et ceux qui veulent craquer pour un nouveau smartphone.

Le plus intéressant étant le bonus reprise. Ainsi, l’opérateur ajoute une enveloppe de 50, 70, 100 ou 200 euros supplémentaires au prix de revente de votre ancien téléphone si vous optez pour un forfait mobile Sensation avec Avantage Smartphone. Des bonus qui offrent de belles remises sur les modèles éligibles comme les Samsung Galaxy Z Fold 4 ou Z Flip 4, tout comme le Xiaomi 12.

Dans les faits, si vous faites reprendre un téléphone Android comme le Samsung Galaxy S21 5G pour acheter un Samsung Galaxy Z Fold 4, vous pouvez faire baisser le prix de ce téléphone pliable de 474 euros. Mieux : Bouygues Telecom met en place une solution gratuite de financement étalée sur 12, 24 ou 36 mois. Vous ne payez pas votre nouveau smartphone plein pot, mais petit à petit en marge de votre abonnement.

Tous les téléphones peuvent-ils être repris ?

Bien que la reprise soit ouverte à un grand nombre de téléphones, une condition est tout de même imposée pour profiter du Bonus Reprise : votre ancien smartphone doit valoir au minimum 10 euros.

Si ce n’est pas le cas, Bouygues Telecom vous invite tout de même à déposer votre téléphone dans l’une de ses boutiques physiques. Ce geste permet le recyclage de votre appareil, afin de réutiliser ses matériaux pour la fabrication de nouveaux produits. De quoi participer à la valorisation des déchets électroniques.