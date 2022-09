Le tout nouvel iPhone 14 est déjà à -44 % avec un forfait 5G

Le prix des nouveaux iPhone 14 est en hausse cette année. Heureusement, Bouygues Telecom dispose d'une offre qui vous permet de faire baisser significativement la facture, que vous le payiez comptant ou en plusieurs fois, et avec ou sans forfait.

L’iPhone 14 vient tout juste de faire son apparition dans nos rayons, et il n’aura pas fallu longtemps pour le trouver en promotion. Bouygues Telecom vous permet de l’obtenir à 561,90 euros, sans mensualité supplémentaire, avec un forfait Sensation 170 Go. Et ce n’est pas la seule manière de l’acquérir à bon prix chez l’opérateur.

Grâce à une offre de remboursement de 80 euros, l’iPhone 14 nu (sans forfait donc) passe sous la barre des 1000 euros pour atteindre les 979 euros.

4 façons d’acquérir l’iPhone 14 à bon prix chez Bouygues Telecom

Face à la montée des prix de la nouvelle génération d’iPhone en France, Bouygues Telecom offre plusieurs façons d’obtenir le nouveau smartphone Apple à bon prix. Toutes (à l’exception d’une) sont accessibles lorsque l’iPhone 14 est accompagné du forfait Sensation 170 Go de l’opérateur avec un engagement de 24 mois.

L’iPhone 14 au prix comptant de 561,90 euros

C’est bien simple, Bouygues Telecom vous permet d’obtenir l’iPhone 14 au prix d’achat de 561,90 euros après une offre de remboursement de 80 euros. Et ce, sans aucune mensualité supplémentaire à payer. Une remise extrêmement rare pour un smartphone Apple qui vient de sortir.

L’iPhone 14 à 23,37 euros par mois pendant deux ans

Si vous préférez étaler le paiement de votre iPhone 14 sur une longue période, Bouygues Telecom offre désormais une possibilité de paiement à 0 %. Avec cette nouveauté, l’iPhone 14 vous revient à 23,37 euros par mois durant deux ans. Lors du passage de commande, seul 1 euro est réclamé.

L’iPhone 14 à 369,90 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois)

Avec cette offre, Bouygues Telecom propose un compromis entre le paiement comptant et le financement sans frais. Lors de la commande, l’iPhone 14 est affiché au tarif de 369,90 euros après une ODR de 80 euros. Un prix auquel il faut ensuite ajouter une mensualité de 8 euros par mois durant deux ans.

L’iPhone 14 nu à 979 euros

Enfin, si vous ne désirez que l’iPhone 14 et pas de forfait mobile, Bouygues Telecom vous offre quand même l’occasion de profiter d’une remise de 80 euros grâce à une ODR. Le prix du nouveau smartphone Apple passe alors à 979 euros, contre 1 019 chez Apple.

Le forfait mobile Sensation 170 Go de Bouygues Telecom

Toutes ces offres de financement (sauf la dernière) sont accessibles dès lors que vous souscrivez au forfait Sensation 170 Go avec un iPhone 14. Il s’agit de l’un des forfaits les plus généreux de l’opérateur, qui est également compatible 5G. Chaque mois, il offre :

170 Go d’internet mobile en France ;

dont 80 Go depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l’EU, les DOM, et la Suisse vers ces pays ;

appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Une offre très complète donc, qui convient particulièrement à celles et ceux qui ont l’habitude de voyager sur le continent. Le forfait Sensation 170 Go est affiché au prix de 31,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de deux ans. Les abonnés Bbox ont la chance de profiter d’une remise mensuelle de 5 euros sur ce forfait.

iPhone 14 : le nouveau mètre étalon d’Apple

Pour son nouvel iPhone 14, Apple n’a eu qu’à améliorer la recette de son iPhone 13 qui était déjà presque parfaite. Au menu des nouveautés, on note principalement un nouveau capteur principal hérité de l’iPhone 13 Pro Max. Un module plus sensible à la lumière, qui est logiquement plus efficace de nuit, mais aussi capable de capturer plus de détails au quotidien. D’autant qu’il est maintenant épaulé par un nouveau traitement de l’image, le Photonic Engine, qu’Apple annonce encore meilleur dans les conditions lumineuses difficiles.

Autre nouveauté de taille : une autonomie encore plus généreuse que la génération précédente. L’iPhone 14 n’a aucun mal à encaisser une grosse journée d’utilisation, et même deux si l’usage est modéré. Même si la puce Apple A15 Bionic était déjà présente l’année dernière sur les iPhone 13, elle est toutefois légèrement plus puissante sur l’iPhone 14, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle et la partie graphique.

Enfin, l’iPhone 14 promet une longévité exemplaire. D’abord parce qu’Apple est le constructeur le plus généreux en termes de mises à jour. Vous pouvez compter sur de nouvelles versions d’iOS pendant au moins les cinq années à venir. Mais aussi parce que l’iPhone 14 est le plus simple à réparer depuis de nombreuses années. Apple a complètement revu l’architecture interne de son appareil afin de faciliter l’accès aux composants. Deux bons points qui assurent à l’iPhone 14 une longue vie.