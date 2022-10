Filmer avec son smartphone, un cas d’usage qui ne fait pas l’unanimité

Est-ce que vous filmez avec votre smartphone ? C'était la question que nous vous avons posé dans notre sondage de la semaine. Voici les résultats.

À chaque génération de smartphones, les constructeurs rivalisent d’idées pour mettre en avant les qualités en photo de leurs petits protégés. Mais rares sont ceux qui mettent en avant des prouesses en vidéo. Lorsque c’est le cas, on parle souvent davantage de gimmicks, d’une petite fonctionnalité en plus, mais rarement d’un vrai gain franc et massif.

Généralement, les annonces vidéo passent après celle de la photo, beaucoup plus signifiante. Nous n’avons d’ailleurs à ce jour pas encore de guide d’achat dédié à cette thématique, alors que le guide dédié aux meilleurs photophones existe depuis plusieurs années.

On peut certainement attribuer cette situation au fait qu’Apple domine depuis longtemps la concurrence sur ce point avec ses iPhone. Mais le mal n’est-il pas plus profond ? Certain·e·s dans la rédaction ont évoqué l’idée que peut-être, la vidéo n’intéressait pas tant que ça les acheteurs de téléphones. Qu’au fond, au quotidien, en dehors de quelques soirées familiales, nous n’avions finalement pas l’habitude de tirer parti de cette fonctionnalité.

Filmez-vous souvent avec votre smartphone ?

Pour cette raison, et pour y voir plus clair, nous avons choisi de vous poser la question à vous directement : utilisez-vous votre smartphone pour filmer ?

Mine de rien, une vraie tendance se dégage à l’issue du sondage : vous êtes 47,3 % à rarement filmer avec votre téléphone, voire même 16,3 % qui n’utilisent jamais cette fonction. Ces deux camps rassemblés tend à montrer une chose : filmer avec son smartphone semble être une pratique plus marginale que mainstream.

Le lecteur Geoffrey Vannerum nous partage par exemple son retour d’expérience. « Juste quelques vidéos pendant les vacances, le reste du temps, je n’en fais presque jamais même si mon téléphone (Oppo Find X3 pro) est très bon en vidéo ».

Il n’empêche, la vidéo a aussi son petit lot d’aficionados : 25,4 % des participants l’utilisent de temps en temps, soit un quart des votants tout de même. Enfin, vous êtes 11 % à tout le temps l’utiliser, ce qui ne constitue pas non plus une écrasante majorité.

