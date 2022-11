Xiaomi 12T, 12T Pro : voici comment profiter de ces nouveaux smartphones haut de gamme à prix bas

Les Xiaomi 12T et 12T Pro vous font de l’œil mais que vous n’avez pas le budget pour craquer ? La reprise de votre ancien smartphone permet de faire baisser la facture. On vous explique comment profiter d’un beau bonus de 100 euros pour baisser le prix de ces téléphones haut de gamme.

Faut-il encore payer plein pot un smartphone haut de gamme en 2022 ? Pour Bouygues Telecom, la réponse est non. L’opérateur peut considérablement faire baisser la facture grâce à son Bonus Reprise de 100 euros mis en place sur les récents Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro.

Ce joli bonus s’ajoute au montant de la reprise de votre smartphone actuel. Le principe est simple : en faisant reprendre par Bouygues Telecom votre smartphone actuel, vous faites baisser le prix des nouveaux flagships de Xiaomi. Suivant la puissance et l’âge de votre ancien smartphone, il est donc possible de réduire jusqu’à moitié le prix des deux nouveaux fleurons de Xiaomi, s’ils sont pris en marge d’un forfait mobile Sensation.

Quels sont les avantages de la reprise ?

Se démocratisant de plus en plus ces dernières années, le reconditionnement de smartphones déjà utilisés offre au moins deux intérêts. Écologique tout d’abord puisque la remise sur le circuit d’un téléphone moderne en parfait état permet de réduire la consommation de produits neufs, et donc d’inciter les constructeurs à produire moins.

L’autre avantage est lui économique. Faire reprendre votre smartphone actuel ou les appareils qui dorment dans vos placards vous permet d’économiser plusieurs dizaines, voire centaines d’euros sur la facture de votre nouveau téléphone.

Une économie qui est souvent boostée par certains opérateurs comme Bouygues Telecom lorsqu’ils mettent en place un bonus de reprise. En ce moment par exemple, un Bonus reprise de 100 euros est valable sur les récents Xiaomi 12T et 12T Pro. En revendant un Samsung Galaxy S21 en bon état par exemple, vous pouvez réduire de 389 euros (289 euros de reprise + 100 euros de bonus) le prix du Xiaomi 12T.

Le Xiaomi 12T Pro : la photo avant tout

Avec le Xiaomi 12T Pro, le constructeur met l’emphase sur la photographie. Le module photo du Xiaomi 12T Pro se pare d’une caméra principale de 200 mégapixels, d’un capteur 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle et une caméra macro de 2 mégapixels.

Autant dire que le Xiaomi 12T Pro n’a aucun problème à capturer des clichés très nets et très précis. Une performance due à la meilleure captation de la lumière ambiante par la caméra de 200 mégapixels. Le traitement logiciel n’est pas en reste et sait se montrer utile dans de nombreuses circonstances. Ainsi, le mode nuit du smartphone combiné à la technologie Pixel Binning offre des photos de nuits particulièrement réalistes. Le mode ProFocus, lui, permet de conserver la mise au point lorsque le sujet est en mouvement. Et ce aussi bien sur les photos que les vidéos filmées en 8K.

La fiche technique du Xiaomi 12T Pro est au niveau de sa polyvalence photo. Il embarque une dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Côté performance, il s’appuie sur un Snapdragon 8+ Gen 1 qui garantit usage fluide au quotidien, même dans les tâches les plus gourmandes.

Nativement, le Xiaomi 12T Pro tourne sous Android 12 (avec l’interface MIUI 13). Comme toujours, il s’agit d’un OS très facile à prendre en main et qui vous donne accès au Google Play Store, riche de millions d’applications. Surtout, Android permet une bonne personnalisation de l’interface, tant d’un point de vue esthétique qu’au niveau de l’accessibilité.

Un processeur qui agit aussi sur l’autonomie en étant moins énergivore. Cela permet au Xiaomi 12T Pro de profiter pleinement de sa batterie de 5 000 mAh pour tenir une journée complète d’usage. Sans oublier que la charge rapide HyperCharge 120W vous permet de le recharger complètement en 20 minutes.

Vendu 799 euros nu, le Xiaomi 12T Pro jouit d’un bonus de reprise de 100 euros s’il est pris en complément d’un forfait Sensation. Cela signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 389 euros sur son prix en revendant un Samsung Galaxy S21 grâce au cumul du prix de revente et du bonus de reprise.

Le Xiaomi 12 T : le meilleur rapport qualité-prix

Impossible de le cacher, le Xiaomi 12T ressemble beaucoup à la version Pro. C’est simple : ils sont identiques en ce qui concerne le design et l’’écran. Même l’autonomie est identique puisqu’il embarque lui aussi une grosse batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 120 W.

C’est au niveau de la configuration photo que le Xiaomi 12T diffère. En effet, le module photo se contente d’un capteur de « seulement » 108 mégapixels. Un capteur que l’on retrouve encore très rarement sur les smartphones de la concurrence. Changement également au niveau du processeur, qui devient un MediaTek Dimensity 8100-ultra. Les performances sont excellentes et permettent de faire tourner les jeux 3D dans une qualité optimale ou d’enchaîner le multitâche sans ralentissement. Bien entendu, on retrouve Android 12 et MIUI 13, et donc une interface agréable à utiliser quotidiennement.

La dernière différence est son prix. Le Xiaomi 12T est vendu 649 euros, soit 150 euros de moins que le Xiaomi 12T Pro. Cela dit, il bénéficie lui aussi d’un Bonus reprise de 100 euros avec un forfait mobile Sensation. Vous pouvez donc profiter de la même réduction de 389 euros en revendant un Samsung Galaxy S21, soit une baisse de plus de la moitié de son prix.

Comment faire reprendre son smartphone ?

Comme pour changer d’opérateur, Bouygues Telecom a simplifié les démarches de la reprise d’un ancien mobile. Une fois sur le site de l’opérateur, il faut choisir « estimer son mobile ». Dans cette rubrique, indiquez le modèle de votre ancien smartphone concerné, sa marque ou son IMEI, puis précisez l’état général de l’appareil. Le montant de la reprise vous sera alors communiqué.



Mieux, les pages des smartphones concernés par le Bonus reprise de Bouygues Telecom comporte aussi un module d’estimation.