Pourquoi le Google Pixel 7 Pro est (toujours) le roi de la photo de nuit ?

Prendre de belles photos quand il fait sombre, Google a prouvé que c'était possible et surtout facile grâce à son Pixel 7 Pro. Gestion du bruit numérique, flou de bougé, révélation des détails même en très faible lumière, encore une fois le géant de Mountain View a prouvé qu'il maitrisait son sujet pour offrir des clichés nets aux couleurs justes, et ce, même dans les conditions les plus délicates.

Depuis maintenant plus de cinq générations de smartphones, Google prouve chaque année avec ses Pixel qu’il demeure l’un des leaders de la photographie de nuit. Grâce à son avance dans le domaine de la photo computationnelle, fini le flou de bougé, la balance des blancs qui donne la migraine ou encore les détails balayés pour cause de faible luminosité.

Avec son Pixel 7 Pro, la firme de Mountain View a, encore une fois, frappé très fort. Découvrez ce que ce nouveau smartphone a à offrir et comment il transforme votre manière de photographier.

Des modes exclusifs pour sublimer la photo de nuit

Google possède désormais une certaine expérience dans le domaine de la photo de nuit avec ses smartphones. En 2018, déjà, le Google Pixel 3 avait impressionné la rédaction par ses capacités photographiques. Le mode Night Sight (devenu le mode Vision de Nuit sur les Pixel de dernière génération) avait alors fait ses preuves. Il permettait de réaliser des photographies en très faible luminosité, tout en assurant de très bons rendus des détails et des couleurs.

Avec le Google Pixel 7 Pro, sorti depuis quelques semaines en France, Google est allé encore plus loin dans le domaine de la photo de nuit. Il embarque non seulement un mode Vision de Nuit, mais il a en plus ajouté toute une palette de modes inédits à la prise de vue en faible lumière. Parmi eux, on retrouve le mode Real Tone qui fait des miracles de jour comme de nuit pour restituer la teinte de la peau, ou encore le mode Cinematic Blur qui permet d’obtenir un flou d’arrière-plan professionnel sur toutes vos vidéos.

Une IA hyper performante

Du point de vue des composants, le Google Pixel 7 Pro introduit une nouveauté majeure : l’intégration d’un zoom optique ×5 et d’un zoom numérique ×30. Mais là où Google se détache réellement de ses concurrents, c’est par son traitement logiciel qui lui permet d’offrir une très belle qualité d’image sur des images prises au téléobjectif.

Grâce au Google Tensor 2, le Google Pixel 7 Pro peut quasiment tout corriger. Grâce à un apprentissage via le machine learning, l’IA de Google reconnait et retranscrit avec justesse les tons de la peau.

Il est également capable, à partir d’un ensemble de plusieurs photos prises simultanément, de remplacer les parties floues et de les rendre plus nettes. La prise de vue multiple permet également, grâce à la gomme magique de supprimer n’importe quel élément de votre photo qui vous semble disgracieux.

En photographie de nuit enfin, l’algorithme est capable de compiler plusieurs images prises au même moment pour optimiser l’exposition de chaque partie et ainsi révéler, même en pleine nuit, toute la beauté de vos images.

Dans les faits : de quoi est capable le Google Pixel 7 Pro en pleine nuit ?

Rappelons d’abord que sur ce modèle, le Google Pixel 7 Pro propose 3 capteurs :

un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels ouvrant à f/1,85 ;

ouvrant à f/1,85 ; un capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels ouvrant à f/2,2 ;

ouvrant à f/2,2 ; un capteur avec téléobjectif de 48 mégapixels ouvrant à f/3,5.

Pour épauler la mécanique, le Google Pixel 7 propose quelques modes dédiés à la photographie nocturne, comme le mode nuit d’abord.

Par défaut, ce mode de prise de vue fait une moyenne d’exposition et homogénéise l’éclairage de l’image. Un rendu qui conviendra à la grande majorité des utilisateurs. Il est cependant possible, en appuyant sur l’écran de prise de vue, de régler l’exposition, la température de couleurs ou le contraste. Le mode autorise également la prise de vue double en JPG et en RAW.

On observe par ailleurs que la colorimétrie reste juste et cohérente, qu’elle soit appliquée par défaut ou non.

Le Google Pixel 7 Pro donne aussi de très bons résultats en pose longue, et ce, avec ou sans trépied. Nous l’avons testé dans ces deux conditions, et la stabilisation intégrée au Pixel 7 Pro offre des résultats extrêmement satisfaisants. Sur la première image prise au trépied, le mouvement est très bien retranscrit et le reste du cadre est net et bien défini.

Sur la seconde photo, prise à main levée, le résultat est identique. Le filé est bien défini et le reste du cadre ne perd pas en netteté. Pour cela, Google, au lieu de prendre une pose de plusieurs secondes, prend la photo sur l’instant, détecte le sujet en mouvement puis applique un filtre de flou de bougé.

Même sans éclairage public, le Google Pixel 7 offre de très belles performances. Sur la photo ci-dessous, on notera que la profondeur de champ est correctement prise en compte, et la netteté du sujet au premier plan est très bien retranscrite.

La balance des blancs, elle aussi est équilibrée. Les teintes froides et chaudes restent parfaitement traduites et ce qu’elles soient au premier ou en arrière-plan.

On notera enfin que sur l’ensemble des modes de prise de vue en faible luminosité (exception faite du mode mouvement), Google propose dans les réglages de prendre une photo en RAW et une en JPG. L’occasion pour les plus aguerris, de retoucher leurs images comme bon leur semble.

Original Lightroom

Sur cette première session retouche, nous avons modifié la distorsion de l’optique et rééquilibré les perspectives. Les hautes lumières ont perdu en chaleur, et les ombres ont gagné en température de couleur.

Les résultats sont très encourageants. Les changements ont en effet été appliqués finement et efficacement.

Image originale Après retouche Lightroom

Sur la seconde session, les tons chauds ont été modifiés, la correction de la perspective également tout comme la distorsion optique et l’intensité des blancs.

En somme, dans toutes les situations de faible luminosité, le Google Pixel 7 a répondu à nos attentes : il nous a fourni des images nettes, aux couleurs équilibrées, avec des effets correctement appliqués. Les clichés pris en RAW ont également été très exploitables, offrant ainsi aux plus expérimentés des photographes, la possibilité d’obtenir des rendus quasi professionnels avec un smartphone.