Nokia annonce la fin du smartphone, mais qui pourra réellement remplacer l’appareil qui sait tout faire ?

Nokia, l'ancien leader de la téléphonie, prédit que les smartphones disparaîtront d'ici à une décennie et seront remplacés par des appareils et des plateformes de réalité augmentée et virtuelle.

Le métavers est annoncé comme une révolution culturelle, pour le moment, c’est surtout un agrégat de technologies. Un monde virtuel qui devrait rapporter des milliards bien réels : le cabinet McKinsey prévoit que leur potentiel économique annuel pourrait générer au niveau mondial jusqu’à 5 000 milliards de dollars d’ici à la fin de la décennie en cours.

Pour le moment, les premières tentatives font doucement rigoler. Facebook s’est renommé Meta et a injecté 10 milliards de dollars par an dans ce projet. Apple devrait présenter sa technologie de réalité mixte, et notamment son casque qui fait l’objet de multiples rumeurs.

Nokia parie sur le métavers

On ne s’y attendait pas, mais un ancien leader de la téléphonie y croit dur comme fer. Le Finlandais Nokia, qui vend désormais différents produits avec des licences de marques (comme HMD pour les smartphones), prédit que les smartphones vont disparaître d’ici à une décennie.

Nous pensons que les smartphones seront dépassés par l’expérience métaverse dans la seconde moitié de la décennie

C’est le directeur de la stratégie et de la technologie de Nokia, Nishant Batr, qui fait cette prévision. Pour lui, le smartphone sera remplacé par des appareils et des plateformes de réalité augmentée et virtuelle.

Le smartphone continue de tout écraser

Métavers, assistants vocaux, casques de réalité mixte… Pendant des années, tout le monde a promis le Next Big Thing, et le smartphone continue de tous les écraser.

Difficile de se projeter dans ce contexte économique, les grands groupes technologiques licencient à tour de bras. Meta a licencié 11 000 personnes, y compris chez Reality Labs, l’équipe responsable de la création des produits Quest et de la création du métaverse. Même constat chez Amazon qui a supprimé 10 000 emplois, dont une partie de l’équipe en charge d’Alexa.

Les smartphones n’ont jamais été aussi omniprésents

Les entreprises qui travaillent sur le métavers, la réalité augmentée, virtuelle et mixte, essaient d’inventer une toute nouvelle ère technologique. C’est extrêmement difficile sur le papier : imaginez-vous passer toutes vos heures à l’intérieur d’un casque, alors que quelques minutes suffisent à nous rendre malades.

Il semble probable que la réalité augmentée finira par s’imposer, mais les smartphones n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui dans notre quotidien. Même avec les assistants vocaux ou des lunettes de réalité augmentée, la comparaison ne tient pas aujourd’hui.

Certes, les smartphones sont ennuyeux. Mais, ils ne sont pas remplaçables et sont devenus extrêmement bons, même en entrée de gamme. Il semble difficile, dans ce contexte, d’imaginer leur disparition d’ici à 10 ans. Comment battre l’appareil qui peut tout faire et qui est toujours avec vous ?

Il est impossible de prévoir exactement comment ces tendances se développeront à l’avenir. Les prévisions et les projections peuvent être utiles pour aider à planifier et à prendre des décisions, mais il faut être conscient que rien ne peut être prédit avec une certitude absolue.

