Smartphones, aspirateurs, chargeurs : voici la seconde vague de soldes AliExpress

Lancées la semaine passée, les soldes d’hiver AliExpress entament leur deuxième phase. Au programme des réjouissances, une sélection variée de produits, entre smartphone, bracelet connecté et aspirateur lavant.

Qui dit nouvelle semaine de soldes chez AliExpress, dit nouvelles promotions sur le catalogue de l’e-commerçant. Une nouvelle vague de réduction et de codes promotionnels qui vont vous permettre de réaliser de jolies affaires sur des produits de tous types. Et si la semaine dernière, nous avions mis l’accent sur les smartphones ou les aspirateurs, nous vous proposons aujourd’hui une sélection un brin plus hétéroclite. Mieux, tous ces produits étant expédiés depuis l’Europe, vous recevrez votre commande en trois jours environ.

Les offres AliExpress en bref :

Le OnePlus 10T à 435 euros

OnePlus est définitivement un constructeur sur lequel on peut compter quand il s’agit de rapport qualité-prix. Et il le prouve avec son OnePlus 10T, un appareil efficace, agréable à utiliser et surtout, abordable. La première chose qui marque en voyant ce smartphone, c’est ça très grande dalle : 6,7 pouces, OLED, 120 Hz, difficile de faire la fine bouche. L’affichage est fluide, les couleurs lumineuses, et l’on prend plaisir à jouer ou regarder des vidéos dessus.

Sous le capot, OnePlus a aussi mis la barre très haute puisque le 10T embarque un Snapdragon 8+ Gen1, soit l’un des meilleurs SoC du moment. De quoi obtenir des performances optimales en permanence, et une bonne gestion de la chaleur, y compris lorsque la charge de travail est élevée (sur du jeu 3D par exemple). Autre point fort de ce 10T, son autonomie. La combinaison d’une batterie 4 800 mAh et de la charge rapide 150W lui permet de tenir raisonnablement et surtout, de se recharger à la vitesse de l’éclair.

En ce moment, AliExpress vous propose de découvrir le OnePlus 10T à prix réduit grâce au code de réduction FRLOVE24 et à un coupon vendeur de 20 euros. De quoi faire passer le prix de ce flagship à 435 euros au lieu de 684 euros habituellement.

En savoir plus sur le OnePlus 10T à 435 euros FRLOVE24

Le Roborock Dyad Pro à 349 euros

Marque désormais bien installée sur le marché des aspirateurs, Roborock a dévoilé l’année passée le Dyad, un aspirateur-nettoyeur capable de remiser la traditionnelle serpillère au placard. Une machine qui avait beaucoup plu à Frandroid, qui l’avait gratifié d’un joli 8/10 lors de son test. Le constructeur revient aujourd’hui avec une version Pro, qui vient corriger la plupart des défauts de son appareil.

Le Roborock Dyad Pro embarque toujours un système à trois rouleaux tournant en sens contraire (pour mieux désincruster la saleté au sol), mais propose à présent une force d’aspiration de 17 000 Pa, ce qui est loin d’être anodin. Le constructeur a aussi repensé la tête de lavage pour qu’elle puisse passer au plus près des murs avec un écart d’un millimètre seulement. La tête accueille aussi un réservoir destiné à accueillir le produit lavant, qui est dispensé à chaque lavage. Ajoutez à cela l’augmentation de la taille des réservoirs, et une base capable de laver et sécher les rouleaux, et vous obtenez un appareil particulièrement performant.

Roborock profite des soldes d’AliExpress pour lancer le Dyad Pro à prix réduit. Vous pourrez en effet le découvrir à 349 euros en cumulant un coupon vendeur et la réduction offerte par le code promo FRLOVE24.

En savoir plus sur le Roborock Dyad Pro à 349 euros FRLOVE24

Le Xiaomi Mi Smartband 7 à 51,42 euros

Si vous cherchez un bracelet connecté pour suivre vos performances sportives et surveiller vos constantes vitales pendant l’effort, sans pour autant vous ruiner, le Mi Smartband 7 est fait pour vous. Fortement inspiré par le Mi Smartband 6, ce bracelet apporte tout de même quelques nouveautés : meilleure autonomie, écran OLED agrandi, tracking plus précis, bref la même chose, mais en mieux.

Afin de vous accompagner durant votre activité sportive, le Mi Smartband 7 embarque un accéléromètre et un gyroscope (pour le compte des pas) ainsi qu’un cardiofréquencemètre (pour suivre le rythme cardiaque et l’oxygénation du sang). Une application très complète vient compléter ces outils de mesure et assurer le suivi de 110 activités sportives.

Généralement proposé aux alentours de 70 euros, le Mi Smartband 7 bénéficie d’une jolie ristourne qui le fait tomber à 51,42 euros.

La webcam Anker Powercon C200 2K à 49,10 euros

Besoin d’une webcam pour télétravailler correctement, ou communiquer avec vos proches ? Et si vous jetiez un œil à la Powercon C200 2K de chez Anker ? Cette petite webcam facile à installer possède plusieurs avantages dans son escarcelle, à commencer par une jolie définition 2K qui lui permet de proposer une image de très belle facture. Elle embarque en plus quelques fonctionnalités très utiles comme la possibilité d’ajuster le champ de vision (65, 78 ou 95 degrés) ou encore une mise au point automatique rapide.

Pour compléter cette panoplie, Anker a décidé d’ajouter deux éléments supplémentaires très appréciables sur sa webcam. Pour commencer, elle dispose d’un double micro stéréo qui utilise l’IA pour réduire les bruits de fond et privilégier votre voix. Ensuite, c’est un système de couverture de l’objectif qui a été installé pour vous permettre de protéger votre vie privée aisément.

La webcam Anker Powercon C200 2K est actuellement disponible pour 49,10 euros en profitant du code de réduction FRLOVE2 et un coupon vendeur.

Le chargeur USB Anker Nano Pro à 4,29 euros

Pour terminer cette sélection, nous avons opté pour un chargeur Anker extrêmement pratique. Extrêmement compact, avec un peu moins de 3 cm de côté (en excluant les broches), il se glisse aisément dans un sac ou une poche pour vous aider à recharger tous vos appareils dès que le besoin s’en fait sentir. Il est d’ailleurs compatible avec une large gamme d’appareils : iPhone 8 à 13, Galaxy Z, S10 Series, Pixel 3 à 7, iPad, Switch et bien d’autres.

Anker a pensé à tout pour protéger vos appareils en charge et a doté ce chargeur 20W d’un capteur de température et d’une puce permettant d’ajuster la puissance de sortie afin d’éviter tout accident. Sachez enfin que ce chargeur est proposé en quatre coloris (blanc, noir, lavande et rose) afin de s’accorder au mieux à votre téléphone.

Le chargeur USB Anker Nano Pro est actuellement disponible pour 4,29 euros au lieu de 17 euros habituellement.